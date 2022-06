Video | Mamá de Egan Bernal muestra cambio de ‘look’ en su lucha contra el cáncer de mama

El 2022 no ha sido un año fácil para la familia de Egan Bernal. El ciclista colombiano más importante de los últimos tiempos, que ha logrado a su corta edad ser campeón del Giro de Italia y Tour de Francia, en el primer semestre del presente año ha tenido que superar duras pruebas personales, todo con relación a la salud propia y de uno de sus seres más amados, como lo es su madre.

En primera medida, Egan fue el afectado de la familia a chocar con un bus durante los primeros meses del año, mientras entrenaba por las carreteras de Cundinamarca. El suceso dejó durante varios días en vilo al país y el deporte mundial, porque todas las versiones apuntaban a que su recuperación satisfactoria iba a ser casi un milagro; así lo fue, tras ser diagnosticado con la posibilidad de un daño casi irreversible en sus piernas, el corredor salió avante de la situación y, actualmente, se encuentra haciendo parte del proceso de recuperación para regresar a la competencia.

Luego de resguardarse en la fe por pasar ese duro momento, la familia Bernal lo logró, sin medir que días después recibiría otra gran prueba a superar.

En la noche del pasado miércoles 11 de mayo, Flor Marina Gómez, la madre del reconocido ciclista colombiano, publicó en sus redes sociales un emotivo video. Por medio de la publicación compartió con sus seguidores de Instagram que fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2.

“¡Hoy empieza una nueva etapa! Me detectaron cáncer de seno; les comparto esto porque sé que muchas veces vemos este tipo de situaciones lejanas y creemos que les pasa a los demás, pero no a nosotros. Y bueno, esta vez me tocó a mí y sé que si Dios me puso esta prueba es porque la puedo superar”, escribió Flor Marina Gómez en la descripción que acompaña al video.

“En esto se vale todo. Se vale llorar. Se vale estar triste. La fe en Dios es lo que nos tiene parados”. - Foto: guillermo torres-semana

“No me siento enferma, siento que la vida me enseña cosas nuevas día a día y acá estoy deseando afrontarlas con la mejor energía y con todas las fuerzas para salir victoriosa”, agregó.

Pese al carácter de la noticia, la madre del ciclista se mostró tranquila en el video y aseguró que enfrentarán esta enfermedad como una batalla más. “Estoy con mucha fe, con mucho optimismo, llevando esto con la mejor energía y estoy segura de que saldré adelante”, manifestó.

De inmediato, y gracias a la buena relación de SEMANA con la familia del pedalista colombiano y la señora Flor Marina Gómez, se pusieron en contacto para tener una entrevista exclusiva en donde se buscaba contar los pormenores de lo que vendría para su exitosa recuperación.

Entre las preguntas que saltaron a la luz, estuvo la de la decisión sobre cortarse el pelo, a lo que ella respondió: “Es una realidad, es que se me va a caer el cabello. Quise tener un cambio lo antes posible. Quería sentir cómo me iba a ver con el pelo corto. En estos días seguramente me estarán viendo con otro cambiecito, más corto aún. Es una forma de aceptación, en parte, al proceso que voy a tener que llevar. También es una forma divertida y alegre de enfrentar lo que vivo. Me gusta verme así. Me gustó el cambio”, reveló a finales de mayo después de su primer retoque.

Finalmente, este viernes 3 de junio, la señora Flor volvió a entregar un nuevo avance de su corte de pelo en sus redes sociales y con su acostumbrada sonrisa en medio de la situación, decidió compartirlo a sus seguidores en la plataforma de Instagram, donde recibió alagues y comentarios positivos por la publicación de la grabación.