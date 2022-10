“Mandé a laminar el pasabordo”: Jhonny Rivera contó emotiva historia de su primer viaje en avión

El cantante de música popular Jhonny Rivera es uno de los exponentes del género del despecho que más resuena en Colombia y esto se debe no solo a su trabajo como artista, sino que también a la sencillez que transmite en redes sociales, por la que muchos de sus seguidores resaltan que sigue manteniendo su humildad.

En diferentes ocasiones, Jhon Jairo Rivera Valencia, como realmente se llama, ha interactuado con los tres millones de seguidores que tiene en Instagram, espacio donde habla de diferentes aspectos y anécdotas de su vida, antes de dedicarse a la música.

El intérprete de Dos amores ha contado en varios momentos que tuvo diversos trabajos y uno de ellos fue siendo mensajero. De hecho, esa es una de las razones por las que los cibernautas recalcan que Jhonny es un cantante “del pueblo y para el pueblo”.

Gracias a su trabajo y reconocimiento, ahora el papá del también cantante Andy Rivera da grandes conciertos, viaja de un lado al otro y ha podido mejorar su vida, con diferentes adquisiciones materiales. Sin embargo, hace unos años el cantante no tenía la oportunidad de tener lujos o montar en avión.

Justamente, en sus más recientes apariciones por historias de Instagram, el artista nacido en Pereira interactuó una vez más con los cibernautas. Mediante la opción que tiene la aplicación de preguntas y respuestas, uno de los usuarios consignó la siguiente interrogante: “¿Cómo fue tu primera experiencia montando en avión?”.

De inmediato, el hombre que también rescató a un caballo y lo mandó a operar, trajo a colación recuerdos de épocas pasadas y contó la particular experiencia que vivió cuando montó por primera vez en el transporte aéreo. Además, para que en la vereda donde vivía le creyeran, mandó a laminar un documento que dan en el aeropuerto y se sintió feliz por la oportunidad que tuvo cuando trabajó como mensajero.

“Yo era mensajero en una empresa de ingenieros en Bogotá y un día dijeron: ‘les toca mandar a Jhon Jairo hasta Cali a que ponga ese sello, que se vaya en un avión’; porque se habían ido unos documentos y faltó un sello y tenían retenida una plata por falta de ese sello. Entonces, de afán me mandaron a mí”, fueron las primeras palabras del exponente del género popular.

Pero eso no fue todo, lo curioso de la anécdota es que el intérprete de ‘Me tragaba tus mentiras’ les dijo a sus millones de seguidores que casi llora por la noticia de sus entonces jefes y, asimismo, para poder ‘chicanear’ laminó uno de los comprobantes del viaje.

“A mí se me aguaron los ojos, me emocioné demasiado. Tanto sería que yo mandé a laminar el pasabordo, ese papelito que le dan a uno lo mandé a laminar porque después iba a decir allá en la vereda que monté en avión... Cuando eso no había celulares con cámaras para decir: ‘vea que sí fue verdad’, así que me tocó mandar a laminar eso pa’ que no se fueran a borrar los nombres ni nada, y pa’ que sí me creyeran”, relató el famoso cantante.

Por otro lado, hablando de montar en avión, a principios de octubre Jhonny le cumplió el sueño de viajar sobre las nubes a su conductor, Elmer.

Fue tanta la entrega que el pereirano dejó su rol de artista y se convirtió en el guía de Elmer; le explicó cuáles son las indicaciones que se dan para tener un buen viaje y en otro post, Rivera subió un par de instantáneas disfrutando del mar y el sol de la ciudad amurallada.

“Me llevé al conductor a Cartagena, no conocía el mar ni había montado en avión”, escribió el artista pereirano, quien de inmediato fue elogiado por todos sus fanáticos.