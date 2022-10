“Más personas como usted”: Jhonny Rivera recibe elogios por gesto que tuvo con su conductor

El cantante de música popular Jhonny Rivera es uno de los artistas que se ha ganado el cariño de su público y fanáticos, quienes no solo lo apoyan yendo a sus conciertos, sino que también desde las redes sociales comentan sus diferentes publicaciones con mensajes de admiración.

La popularidad que el artista pereirano ha logrado no solo se debe a su voz, a su vez se ha caracterizado por ser un hombre humilde y ayudar a los demás. Incluso, hace unas semanas el nombre del intérprete de El pegao estuvo protagonizando los portales de entretenimiento y chisme, luego de que diera a conocer que rescató a un caballo que encontró rumbo a un concierto; por lo que se responsabilizó de su cuidado y operación para que el equino pudiera volver a caminar.

En vista de sus constantes registros en Instagram, el exponente del género popular ya llegó a los tres millones de seguidores como fruto de su actividad social y entrega por su profesión. Precisamente, Jhonny Rivera nuevamente acaparó la atención y admiración de los cibernautas, pues apareció en esa plataforma dando a conocer que decidió darle una sorpresa a Elmer, su conductor.

Aunque esta no es la primera vez en la que el artista ha compartido con el trabajador que lo trasporta de un lado para el otro, sí se trató de un sueño que el papá del también cantante Andy Rivera logró hacer realidad para el conductor.

Cada persona tiene en su mente sueños por cumplir, algunos buscan tener su propia casa y comenzar a estudiar, mientras que otros, como Elmer, desean viajar en un avión y conocer el mar. Justamente, Jhonny Rivera quiso hacer realidad el anhelo de su conductor y a través de un video subido a Instagram mostró que se fue con él para Cartagena.

“Me llevé al conductor a Cartagena, no conocía el mar ni había montado en avión”, escribió el artista pereirano.

La reciente publicación, que fue grabada hace unos días, muestra al conductor viendo a través de la ventana de un avión las nubes del cielo. En esta oportunidad, Jhonny dejó su rol de artista y se convirtió en el guía de Elmer; le explicó cuáles son las indicaciones que se dan para tener un buen viaje y en otro post, Rivera subió un par de instantáneas disfrutando del mar y el Sol de la ciudad amurallada.

Como se suponía que iba a pasar, el video con Elmer se popularizó en las redes y los usuarios no dudaron es escribir comentarios para el cantante antioqueño: “Ayy no se me llenaba el corazón de amor cada vez que mostrabas a Elmer como miraba por la ventana del avión... Y cada vez que lo grababas te decía “gracias jefe” con su dedito así 👍🏼”; “Qué bueno, porque él te lleva a todas las partes que tú deseas, y si tienes la posibilidad tú lo llevas a cumplir ese sueño”; “Como siempre que gran ser humano, Dios te bendiga 🙏 y por qué no me llevas a mi jajaja”; “Usted es un ser tan bonito y humilde, Dios y la virgencita lo sigan guiando y bendiciendo, nuestro hermoso país necesita más personas como usted”, son algunas de las decenas de manifestaciones que se pueden leer en el perfil oficial del cantante de despecho.

A continuación, la pieza de video por la que Jhonny Rivera ha recibido elogios:

En el carrete de fotos que publicó antes de subir el video con Elmer, Rivera escribió: “Casi nunca subo foticos, espero les gusten”. Allí también sus millones de seguidores consignaron el respeto y admiración que sienten hacia el cantante colombiano, quien posó con unas gafas de sol, una cachucha y ropa deportiva.