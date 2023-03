Mateo Carvajal habló de su dura depresión: “decía que me quería matar”

Mateo Carvajal es un personaje conocido en medio de la farándula nacional, luego de convertirse en el ganador del Desafío Súper Humanos 2017. Después de su paso por dicho reality es recordado por haber sido pareja sentimental de la modelo Melina Ramírez, aunque la pareja se separó tiempo después, motivo de su unión tienen un hijo, Salvador Carvajal.

Recientemente, el creador de contenido, deportista e influencer fue entrevistado por la presentadora Laura Acuña, en medio de su relató Carvajal habló de una difícil etapa por la que tuvo que atravesar.

Mateo Carvajal contó que su vida cambio demasiado rápido, luego de ganar el Desafío. - Foto: Instagram @mateoc17

El deportista relató que en un momento de su vida se sintió un fracasado y alguien que había logrado poco en la vida, en medio de ese sentimiento, quiso quitarse la vida. Mateo aclaró que todo detonó porque no encontraba un rumbo en el área profesional, no sabía que estudiar y sentía presión, ya que sus primos habían culminado sus carreras.

“Es que a mí me daban depresiones muy tontas. Yo como en medio de sentirme tan frustrado, porque vengo de una familia donde todos son inteligentes, mis primos ya todos graduados administradores, y yo sin pegarle a nada… Mi papá ya vio que me estaba sintiendo muy frustrado y él como que en esa ayuda incondicional me dijo: ‘¿Qué quieres hacer? Estudia deportes”.

Mateo Carvajal fue el último invitado de 'La sala de Laura'. - Foto: YouTube: Laura Acuña

Y agregó: “Y yo decía uno de deportes, no vive, me dio por decir que yo me iba a matar. Entonces, era súper showsero, me gustaba estresar demasiado a mi mamá. Entonces, cuando yo trabajé ‘me quiero matar, qué es esta vida, superdramático’ (…) A todo el mundo le decía: ‘me quiero matar’ y todo el mundo de me decía: ‘Ay, cómo se te ocurre’… y yo toda víctima”.

Mateo contó que en medio de esta difícil etapa un amigo fue quien lo aconsejó y lo acompañó para salir de esa crisis en la que se encontraba, que en su momento uso como un arma para llamar la atención a causa de la frustración tan grande que sentía.

“Hasta que la respuesta de un amigo me cambió todo el pensamiento, me dijo ‘marica mátese, pero antes de hacerlo, intente hacer algo que a usted le guste y por lo menos se va con la tranquilidad, se va a matar, pero que intentó hacer algo”.

En medio de su conversación con Laura, Mateo mencionó que su ingreso al Desafío está basado en rumores, ya que algunos aseguran que entro por rosca o por bonito. “Lo que la gente no sabe es que es un proceso de muchos filtros para uno poder llegar. Hice todos los filtros, me fue bien y dijeron este pelao’ es supercarismático este pelao’ va pa’ dentro y voy y me lo gano (risas)”.

Carvajal aprovechó para mencionar que el dinero se vuelve en un factor determinante a la hora de tomar la decisión de participar en un reality que tiene muchas exigencias físicas, mentales y emocionales. “Estaba en un momento de mi vida donde le pegaba a nada y esto fue una velita que pam”.

El deportista habló de la frustración que sintió antes de ser famoso. - Foto: Instagram @mateoc17

El influencer contó que antes de estudiar algo relacionado con el deporte estudió tres semestres de administración, pero siempre se preguntó porque no le servía el cerebro igual que a todas las personas, ya que no podía comprender la información y aseguró ser muy malo en matemáticas.

Mateo mencionó que si terminó su carrera de entrenamiento deportivo, pero no ha ido por el diploma. “Es que mi vida ha cambiado mucho, todo mi pénsum ya está desarrollado (…) es que me distraje tres años”.