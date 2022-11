Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler se casarán por segunda vez en Santa Marta

Mauro Urquijo y María Gabriela Ísler han sido tendencia y protagonistas de titulares de prensa en los últimos meses, luego de varias declaraciones que la mujer dio a conocer sobre el reconocido actor.

Recientemente, se reveló que ambos decidieron retomar su relación. En el programa La Red, la mujer manifestó la presión que el actor tuvo para finalizar su relación. “Le llenaron la cabeza de ideas por vivir con una mujer trans sin que él fuera gay”, aseveró la mujer.

En ese sentido, la pareja del reconocido actor manifestó que era muy difícil porque él mismo se cuestionaba sobre su inclinación sexual al estar con una mujer trans.

“‘Estoy con una mujer trans y yo soy heterosexual al cien por ciento’”, apuntó Ísler sobre lo que pensaba Urquijo recientemente y que los llevó al finalizar su relación.

Luego de meses de separación y como motivo de su reconciliación; ellos optarán por ir al altar por segunda vez, con el fin de renovar sus votos y marcar la segunda etapa de dicha unión. La información fue confirmada por el programa de entretenimiento La red, el presentador Frank Solano contó que el matrimonio se llevará a cabo en Santa Marta, ciudad en la que la pareja vivió por varios años.

La pareja se casará por segunda vez, luego de retomar su relación, tras una separación. - Foto: Instagram: @lasirenacolombiana

La fecha exacta de la boda no fue revelada, pero si se pudo conocer que se llevará a cabo en el mes de diciembre, por ende, la pareja y los organizadores están corriendo para que la boda supere las expectativas de estos enamorados. El presentador dio más detalles de la unión y reveló que esta tendrá una temática mediterránea. “Algo distinto, que tenga mucho que ver con la naturaleza”, dijo el presentador.

La relación de este par comenzó en el año 2019; además, en medio de esta unión, ya hay un matrimonio, que se llevó a cabo cinco meses después de que la pareja empezará a salir, este se celebró con una mega fiesta.

Para ese momento, la pareja vivía en Santa Marta y en esa ciudad se llevó a cabo la primera ceremonia, para ese momento el actor y su esposa sorprendieron a sus invitados con un baile que prepararon durante varios meses atrás.

¿Cómo fue la reconciliación de la pareja?

Frente a la reconciliación de la pareja, tuvieron un encuentro de casualidad en una discoteca en la ciudad de Villavicencio el pasado 16 de septiembre y desde allí iniciaron las conversaciones que hicieron que Urquijo y Gabriela ya estén conviviendo nuevamente en Bogotá.

Dentro de lo que ambos expusieron dentro del programa de televisión, la mujer agregó: “Mauro se está portando bien. Hay reconciliación. Lo amo muchísimo y si lo perdoné fue porque el amor quedó abierto”.

Sin embargo, antes Urquijo reconoció el porqué dejó a su pareja y también argumentó que fue un momento complicado, además por quebrantos de salud por los que atraviesa.

“No sé, ha sido un periodo de mi vida muy difícil. No me acuerdo de las cosas, actué y hasta ahí llegué”, fue lo único que el hombre pudo contestar (...) He ido recuperándome en un proceso lento pero seguro. La memoria la estoy recuperando”, dijo el actor.

La mujer recordó que la familia de Mauro fue una influencia para la decisión, como se había citado antes. “Él se fue de mi vida sin explicación, después me enteré que la familia y otras personas tuvieron que ver”.

Finalmente, entre una acusación y la otra, la pareja notificó que se encuentra junta de nuevo.