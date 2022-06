“Me hizo la vuelta y se largó”: Santiago Reyes, ‘Frito’, sobre su primera vez; se destapó

Santiago Reyes, recordado por su papel de ‘Frito’ en la serie del Man es Germán (Canal RCN), sorprendió hace unos meses a todos sus seguidores y contó algunos detalles de su vida personal.

El reconocido actor estuvo como invitado recientemente en el canal de YouTube de Diva Rebeca, personaje interpretado por Omar Vásquez, y reveló una vez más que le gustan los hombres.

A través del informal diálogo, el artista decidió destaparse completamente y aseguró que su primera vez con una persona del mismo sexo fue a los 19 años. Sin embargo, enfatizó que la historia de amor no terminó de la mejor manera.

“Ese muchacho, con el que tuve mi primera experiencia gay, era un artista que vivía en París [Francia]. Vino a Colombia, me hizo la vuelta, me enamoró y se largó”, manifestó Reyes inicialmente.

El actor, de igual manera, aprovechó la entrevista con el exprotagonista de novela para manifestar que los seres humanos hacen muchas locuras por amor. Asimismo, enfatizó que salir del clóset no fue tan complicado como pensaba.

“Yo estaba perdidamente tragado, me metió una engatusada muy brava. Me dijo que fuéramos a un motel y yo le dije que no estaba listo. Él me contestó que podíamos ver televisión nada más en el motel, yo le creí y ahí fue”, precisó.

Luego, añadió: “Tuve una época difícil en la que iba encapuchado a los bares. Uno se ponía gafas y capucha para que nadie se fuera a dar cuenta. Sin embargo, el proceso fue fácil. No hubo nada espantoso en mi salida del clóset”.

El famoso actor también recordó que en colegio sufrió de matoneo debido a su orientación sexual, pero señaló que actualmente se siente bastante orgulloso de ser homosexual.

“Yo no quería que mis papás fueran a mi grado, porque yo creía que cuando subiera por mi diploma me iban a gritar maricón, loca, partida y galleta. Todo lo que me gritaban, hoy no me importa. Solo pensaba en la situación tan incómoda para mis papás”, sentenció el artista.

Santiago Reyes afirmó finalmente en el informal diálogo que está inmensamente agradecido con sus compañeros del Man es Germán, principalmente con Rafael Zea, Aída Bossa y Santiago Alarcón, puesto que lo ayudaron a superar una tusa muy fuerte en un omento complicado de su vida.

Santiago Alarcón reveló cuál es el trastorno mental que padece

Por otro lado, el actor Santiago Alarcón confirmó el año pasado en su cuenta de Instagram que desde hace tempo fue diagnosticado con un trastorno bipolar, el cual le provoca algunos altibajos emocionales.

“No es de locos. En el Día de la Salud Mental les comparto esto tan personal, porque debemos tomarnos este tema en serio. Así como es normal ir al médico cuando nos rompemos un hueso o cuando tenemos dolores físicos, es normal buscar ayuda profesional para atender nuestros problemas emocionales. Gracias a Cecilia Navia por ayudarme a dar este paso y a Lorena Beltrán por tanto apoyo. A mi familia, gracias por estar siempre ahí”, concluyó el artista antioqueño.