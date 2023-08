“Me manosea”: Yina Calderón asegura que un demonio la acosa sexualmente en sus sueños

La salud de Yina empezó a empeorar y es que no quería dormir pues no quería encontrarse con este ser en sus sueños. Por eso, desesperada por no poder descansar, les contó esta situación a sus seguidores y quien la ayudó a resolver sus inquietudes fue la modelo Natalia París.

View this post on Instagram

“No entiendo por qué me está pasando. Yo sé que tengo una vida rumba, pero trato de ser una buena mujer, hija y hermana”, reveló la empresaria, quien asegura que no encuentra respuestas a su situación.

“Mi novio dice que lo que me está pasando es porque me pongo a jugar con Dios. A veces le prometo que no voy a volver a tomar, y tomo. No se trata de eso. Lo que yo tengo de verdad es un problema supremamente serio”.