Mhoni Vidente contó impactante sueño e hizo predicción sobre país latino: “La única manera es que recemos”

Mhoni Vidente se ha convertido en una de las tarotistas más famosas en los medios internacionales, debido a las predicciones y los pronósticos que hizo a lo largo del tiempo. La cubana ha lanzado fuertes palabras sobre el futuro, centrando su atención en lo que viene para la humanidad en distintos sentidos.

La experta en astrología tiene a más de uno de sus seguidores ansioso, debido a las lecturas de cartas y visiones que tuvo en los últimos meses respecto al 2023 y los cambios que tendrá la tierra. La pitonisa no se guardó nada y dejó en el aire situaciones que podrían modificar el curso de la historia.

Recientemente, Mhoni Vidente llamó la atención de los curiosos con una serie de palabras que lanzó en un video de YouTube, haciendo referencia a un impactante sueño que tuvo. La cubana fue enfática en lo extraño que fue todo en su visión, pero intentaba entenderlo a profundidad.

Según quedó evidenciado en el clip, la vidente habló de las pesadillas y sueños “escabrosos” que estaba teniendo, asegurando que era muy difícil que ella conectara con esta clase de situaciones en su mente. Sin embargo, relató lo que vio, plasmando lo incómoda y preocupada que estaba.

“Una de ellas fue del sábado para el domingo, que fue como a las 3:00 o 3:30 de la mañana que yo me veía en un espejo y todo estaba oscuro. Solo veía mi cara, y empiezo a llorar lágrimas de sangre, bastantes, y el cabello igual, sangre de mi cabello. Yo decía ‘¿qué me está pasando?’ (...) Me asusté mucho, me despierto y me pongo a rezar”, comentó en la charla.

La latina señaló que veía situaciones complicadas para un país de Latinoamérica, específicamente dirigidas a una tragedia que causaría dolor e impacto en el pueblo de aquel territorio. Mhoni Vidente apuntó que se trataba de México, el cual estaba en peligro de un momento fuerte.

“Al otro día también tuve otra revelación... veía como un túnel, y no alcanzaba de ver nada de luz, pura oscuridad. Por más que quería caminar y caminar, y le rezaba a Dios y a la Virgen que me sacara de ese túnel, me estaba dando miedo. Vienen situaciones supergraves para México o para el mundo entero, una tragedia muy grande”, dijo en el video de su cuenta oficial de YouTube.

“Esto casi nunca lo digo, soy positiva en mis predicciones, pero viene una tragedia muy fuerte que puede causarle dolor al pueblo mexicano. La única es que recemos... a las 3 o a las 6 de la tarde, para que toda esa energía se conecte y pueda elevarse completamente y bajar”, agregó.

Es importante destacar que la pitonisa afirmó que junio es el mes del diablo, por lo que habría que tener cuidado, pues varias tragedias y sucesos densos aparecerían.

Mhoni Vidente hizo nueva y aterradora predicción sobre lo que le espera a Shakira

En medio de la ola de situaciones que aconteció, se conocieron nuevas predicciones relacionadas con la vida de Shakira y lo que viene para su futuro, sin dejar por fuera al empresario de Kosmos.

La reconocida vidente cubana fue quien habló de la situación, de hecho, alegó que la tranquilidad no estará en la vida de la cantante.

“Se vienen cuestiones legales, las peores. Piqué, el papá de sus hijos, y el círculo de ellos demandarán a Shakira para quitarle a los hijos, porque dicen que ella quiere empezar una gira y no es lo suficiente mamá para ellos. Qué triste para Shakira”, señaló la astróloga.

Estas predicciones tienen que ver con lo que dio a conocer la prensa española sobre el entorno de Piqué; señaló que él no tenía idea de que sus niños aparecerían en el video de la canción Acróstico de Shakira. A raíz de este panorama, quedó en el aire la duda sobre si el exfutbolista tomaría acciones legales en contra de la artista.

De hecho, ante los rumores y especulaciones, los paparazzis y reporteros acudieron de todas las maneras posibles a conseguir declaraciones sobre este asunto, indagando sobre las supuestas demandas que se realizarían en contra de Shakira. Gerard Piqué guardó silencio, mostrándose ajeno a las interrogantes que abundaron en plataformas digitales.

Días después de que Acróstico viera la luz, portales como Europa Press acudieron a las fuentes directas del supuesto problema, buscando respuestas sobre lo que pasaría entre la cantante y el exfutbolista. El medio captó a Ramón Tamborero, abogado de Piqué, intentando entrevistarlo para conocer datos reales y verídicos de los movimientos que realizaría el español contra la colombiana.