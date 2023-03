Milan, hijo mayor de Shakira, le habría bailado a Piqué famosa canción de su mamá

Shakira y Gerard Piqué estarían muy cerca de cerrar un capítulo de sus vidas, debido al futuro viaje que emprenderá la colombiana a Miami, donde se radicará con sus dos hijos de forma definitiva. La cantante se prepararía para dejar España el próximo primero de abril, dependiendo eso sí de la salud de su padre, William Mebarak, quien ha estado delicado desde hace varios meses.

En medio del auge que tomó el lanzamiento de su canción TQG, una colaboración que hizo para el nuevo álbum de Karol G, Mañana será bonito, las miradas de los curiosos se posaron sobre las recientes apariciones que hizo la artista con sus pequeños hijos, los cuales suelen compartir con el exfutbolista en momentos específicos.

No obstante, días atrás, en redes sociales se hizo viral un particular video en el que un usuario de TikTok aseguró que Milan, el hijo mayor de Piqué y Shakira, habría tenido un inesperado gesto con su padre cuando lo fue a recoger. Las imágenes fueron tomadas como parte de un reportaje de Europa Press, el cual enfocaba a los menores saliendo de la casa para irse con el deportista en su camioneta.

De acuerdo con el videoclip, el niño habría recreado el baile de uno de los exitosos temas de su mamá, precisamente en el que participó creativamente junto a su hermano, Sasha. Lo mencionado por el contenido apuntó a que el pequeño movió sus brazos y piernas de forma similar a Shakira, segundos antes de ingresar al auto de su papá.

Sin embargo, esto solo quedaría como una especulación, ya que nunca se escuchó que Milan cantara o tarareara el ritmo de Te felicito, colaboración de su progenitora con Rauw Alejandro, donde la coreografía hacía alusión a un robot.

Esta clase de contenidos de redes sociales, en especial de TikTok, suelen enfocar las imágenes en otros contextos, tal y como sucedió con la supuesta historia de Clara Chía y Piqué siendo expulsados de un restaurante por “culpa” de un fanático de la colombiana.

Shakira: sus hijos fueron pieza clave en canciones que sacó contra Pique

En la entrevista que sostuvo con Enrique Acevedo, periodista de En Punto, Shakira aprovechó para elogiar y hablar del proceso que llevó con sus hijos, Milan y Sasha, quienes fueron una pieza fundamental en la creación de sus recientes canciones. La cantante fue clara en su posición al respecto, callando a quienes la criticaron por, supuestamente, no pensar en sus hijos al momento de lanzar estas producciones.

De acuerdo con lo que quedó plasmado, Shakira reveló que sus dos pequeños niños se ubicaron como participantes activos de su regreso en la carrera musical, ya que constantemente tenían algo que decir, opinar o compartir de los proyectos que saldrían a la luz. Los menores soltaban ideas o sugerencias, las cuales eran escuchadas por la artista y aplicadas en los conceptos.

“Ellos tienen una participación ahora en mi carrera bastante activa, tienen buenas ideas, tienen mucho criterio y opiniones, siempre estoy escuchando sus opiniones y siempre tienen algo que decir”, dijo la colombiana en la charla con el periodista.

La barranquillera comentó que cada uno de los niños participó de alguna forma en la construcción de sus temas. Ambos hijos soltaban ideas que le quedaban sonando a ella y terminaban apareciendo en los videoclips.

Este fue el caso de Te felicito, en compañía de Rauw Alejandro, donde Sasha compartió algo relacionado con robots y Milan quiso ver el fuego verde que aparecía en las escenas.

“En el video de Te felicito, Sasha, el menor, tuvo la idea del robot, y Milan pensó en el fuego verde”, contó la celebridad, asegurando que los dos niños eran claves en la parte audiovisual de sus proyectos, mas no de las letras que iban con los ritmos.

De igual forma, Shakira habló de Monotonía, apuntando que no tenía a la mano diseños claros y de su gusto, por lo que terminó pidiéndole ayuda a su hijo menor para que le colaborara con ideas. El menor de la familia no lo pensó dos veces y se ingenió un diseño en su iPad, conquistando la atención de su mamá.

“Por ejemplo, el arte gráfico, el diseño gráfico de ‘Monotonía’ lo hizo Sasha en su iPad. No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony y le dije: ‘a ver Sasha, ¿tú qué opinas?’ Me dijo: ‘Mami, yo te lo hago’. Cogió y se puso en su iPad y me lo mandó”, mencionó.

Shakira finalizó esta parte de la entrevista afirmando que sus hijos eran muy inteligentes, despiertos y críticos, por lo que estaba encantada con esa sensibilidad que transmitían. Allí fue cuando Milan le aconsejó y pidió que colaborara con Bizarrap, uno de los argentinos más famosos del momento en la música internacional.

“Yo creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo los escucho. Lo de la ‘Sesión 53′ es el resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo: ‘mami, tienes que hacer algo con Bizarrap, es el dios argentino’. Recuerdo que tengo un audio de Milan, enviado a mi mánager, donde le decía que yo tenía que cantar con Bizarrap”, relató entre risas.