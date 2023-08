Muere el reconocido actor mexicano David Ostrosky ¿Qué le pasó?

“Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: ‘Tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo’. Yo traigo un tumor, pero agradezco muchísimo a la vida que sea allí y no en algún órgano en donde te afecte”, mencionó David.

Actor de ‘Carita de ángel’ atravesó difícil situación de salud

“Agradezco muchísimo a la vida y a Dios que fue en el brazo y no en ningún órgano en donde afecte. Me pasó en un momento muy difícil porque en la historia de toda mi trayectoria no he faltado jamás a un llamado hasta el día que ya no podía ni moverme. Hablé con Rosy Ocampo y le dije no puedo moverme, no puedo ir al llamado”, expresó en su momento el veterano actor.