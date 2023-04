Yina Calderón busca nuevo tono de cabello, porque “alguien muy famoso” se lo pintó de rosa; ¿indirecta para Karol G?

Si alguien sabe como imponer un estilo único y llamativo en su cabello es la creadora de contenido Yina Calderón. Desde hace un buen tiempo, la influenciadora colombiana se ha caracterizado por lucir looks poco habituales en el cabello, sobre todo en tonos fluorescentes y multicolor.

La DJ de guaracha no suele durar mucho tiempo con el mismo estilo. En los meses recientes ya ha pasado por cabello corto, largo, rubio, azul, negro, multicolor, entre otros. Actualmente, la también empresaria luce un tono completamente rosado, sin embargo, ya anunció a sus seguidores que está a punto de cambiar de look nuevamente.

Yina Calderón publicó una encuesta en sus instastories, diciendo: “alguien se colocó el cabello color rosa, y aunque los colores son de todo mundo, igual quiero cambiar el mío que está rosa. ¿Qué color creen que se me vería súper?” Adicionalmente, sugirió algunas opciones, como el rojo, el morado, el azul y el verde.

Yina Calderón preguntó a sus fans qué tono de cabello le recomiendan. - Foto: Captura de pantalla Instagram @yinaacalderonoficial

Posteriormente, Calderón habilitó una caja de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores. Uno de ellos aprovechó para indagar sobre la persona a la que se refería al decir que “alguien” se tiñó el cabello de rosa.

“Lo del color es por Rafaella, hija de Marbelle, que se lo puso rosa”, manifestó el usuario de Instagram. No obstante, la empresaria precisó que se refería a alguien más.

“No tenía ni idea, no sabía. No, es por otra persona, es alguien que es muy famoso y se lo puso rosado”, precisó Yina Calderón.

“Los colores son de todo mundo, tú no tienes por qué no ponerte un color de pelo que la otra tenga, ¿quién dijo eso? Solamente que a mí, soy como odiosa y me gusta que mi color de pelo no solo lo tenga yo, sino que digan: ‘ay, ese es el pelo de Yina’”, comentó la influenciadora.

Aunque Yina Calderón no dio nombres, el personaje más famoso que pintó su pelo de rosado recientemente fue nada más y nada menos que la Bichota, Karol G.

Hace poco, la artista paisa dejó con la boca abierta a sus seguidores gracias a un nuevo cambio de look. No cabe duda de que Karol G deslumbra por sus movimientos de cadera, las letras de sus canciones y su puesta en escena. Pero el color de su cabello también ha sido un aspecto por el que la distinguen en cualquier parte del planeta con facilidad.

Karol G suele cambiar con frecuencia el tono de su cabello. - Foto: Getty Images

Carolina Giraldo ha pasado por varios colores en su cabello: castaño, rubio, verde, azul, rojo... Y ahora aseguró que no está satisfecha y le dio un nuevo aire. La Bichota se tiñó el cabello de color rosado pálido, con algunas hebras blancas, y este look ha hecho que sus fanáticos estallen de la emoción, pues, la llenaron de elogios y no la bajan de “diosa”.

Cabe explicar que este color tiene un significado oculto, ya que anteriormente usó un tono azul, un rojo y ahora con este nuevo quiere mostrar que su vida está en calma, representa la esperanza, la inocencia, lo positivo y la calidez, algo que justamente está viviendo la cantante paisa en este momento luego de atravesar por un profundo dolor al terminar su relación con Anuel AA, pero al volver al ruedo más fuerte que nunca.

Además, Karol G ha celebrado sus logros, pues, a nivel internacional es reconocida como una de las mejores del género, algo que la llena de orgullo y por eso quiso mostrarlo con su cabello.

La cantante sorprendió con su nuevo color de cabello - Foto: @karolg

La carrera de Karol G parece no tener techo y su visibilidad en el mundo de la farándula internacional aumenta cada día más. Hace unos días, el pasado 15 de abril, la paisa fue la invitada musical del famoso programa estadounidense Saturday Night Live, de la NBC.

Ante millones de fans, la Bichota no solo deslumbró con su voz, sino que además lució varios looks que llamaron la atención durante su presentación, en la cual cantó dos de las canciones más emblemáticas de su álbum más reciente: Mañana será bonito, Mientras me curo del cora y Tus gafitas.