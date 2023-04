Revelan las fotos sin editar que la revista ‘GQ’ le hizo a Karol G

Sigue la polémica en torno a la ‘desastrosa’ portada de la revista GQ en la que la cantante paisa Karol G es la protagonista, aún cuando la revista internacional eliminó la imagen principal y las demás fotos del editorial. En un principio, la revista quería enaltecer el éxito de la colombiana y su poder femenino en el género del reguetón, desde el debut en el número uno de muchas listas con su álbum Mañana será bonito, pero al final, terminó siendo un insulto de frente y vil para la cantante.

Entre tanta felicidad, se presentó una de las peores situaciones para ella en su carrera, que la colombiana ha mantenido firmemente bajo una premisa muy clara: enaltecer la belleza natural de las mujeres reales, aquellas que no necesitan tapar sus cuerpos ni modificarlos para encajar en cánones de belleza tóxicos y retrógrados que por años han limitado a las mujeres en su realidad.

Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

Sin embargo, en dicha imagen deja más que evidente los retoques digitales que le hicieron a la figura de la cantante, como pronunciar sus pómulos, disminuir sus cachetes, aumentar sus labios y adelgazar su cuerpo hasta crear una imagen totalmente irreal de Karol G.

A pesar de los elogios que la revista le hizo a la colombiana, no se puede tapar el sol con un dedo y el hecho de publicar las imágenes, aún con la petición de no hacerlo por parte de la paisa, es un error que la misma Karol G puntualizó a través de un post donde hace valer su voz y deja claro que el resultado de esa sesión de fotos no la representa.

“No sé ni por donde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista ‘GQ’, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural. Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, escribió la cantante en su perfil oficial de Instagram.

Karol G sabe muy bien que sus plataformas son masivas y cualquier mensaje que ponga en ellas tendrán una repercusión enorme, por lo que decidió alzarse contra los retoques de su portada para hacer valer su esencia sin importar las consecuencias. “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, agrega la paisa.

Los fanáticos de la artista paisa lograron dar con algunas fotografías de lo que sería el detrás de cámaras, donde aparece la ‘Bichota’ con el mismo atuendo y su largo cabello rojo que la caracteriza, y, por supuesto, sin los múltiples arreglos que le hicieron.

Pero la cantante no fue la única que se pronunció. Su padre, Guillermo Giraldo, que en redes sociales se hace llamar “Papá G”, también salió a defender a su hija, dejando muy claro que apoya 100 % a su retoño y resaltando que ella en su naturalidad es suficiente para lo que sea, sin desaprovechar la oportunidad para arremeter contra el equipo de la revista.

“Qué irrespeto. Tu imagen natural es todo… Los editores de la revista o recocha”, fue la frase que posteó don Guillermo en sus historias de Instagram, obviamente poniendo la nefasta portada para que todos tengan el contexto del tema.

El "Papá G" defendió a su hija como siempre lo ha hecho. Foto: Instagram @papa_kg. - Foto: Foto: Instagram @papa_kg.