Gente

Murió Willie Colón a sus 75 años; una publicación en sus redes sociales confirma su deceso

De acuerdo con la publicación, el artista vivió sus últimas horas rodeado de sus seres queridos.

Redacción Gente
21 de febrero de 2026, 12:13 p. m.
Willie Colón
Willie Colón Foto: Getty Images

