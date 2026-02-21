La cuenta oficial de Willie Colon en Facebook anunció el fallecimiento del artista. Partió de este mundo esta mañana, "rodeado de su amada familia".— Luis A. Meneses Calderón (@luisalfredomc10) February 21, 2026
Hermano, qué coñazo de verdad. pic.twitter.com/lQhZVXSsxB
Gente
Murió Willie Colón a sus 75 años; una publicación en sus redes sociales confirma su deceso
De acuerdo con la publicación, el artista vivió sus últimas horas rodeado de sus seres queridos.
21 de febrero de 2026, 12:13 p. m.
Willie Colón Foto: Getty Images