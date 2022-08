Niña que interpretó a Mirabel en ‘Encanto’, sorprendió tras presentarse en ‘La Voz Kids’

Una sorpresa se llevaron los colombianos y los jurados de La Voz Kids al escuchar la voz de Antonia Ledesma, una pequeña que además de terminar su audición a ciegas consolidando su entrada al programa de talento, también reveló a todos que era quien hacía la voz de Mirabel en la película ‘Encanto’ de Disney sobre Colombia.

Interpretando la canción de Sebastián Yatra y ganadora del Óscar a mejor canción original, Dos oruguitas, la pequeña de siete años fue elegida por el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, conocido como Nacho. Y en medio de su intervención contó que desde los 4 años hace trabajos de locución.

“Con la voz de Mirabel me considero un poquito famosa, ya que me invitaron a presentar un festival de música. Y como creo que ya conquisté las salas de cine con mi voz, lo único que me faltaría es conquistar a los entrenadores de ‘La Voz Kids’”, dijo la pequeña en su paso por el programa, afirmando que su meta era ahora concentrarse en el programa de talentos, para llevar su voz a otro importante escenario.

Así entonces, luego de la presentación Nacho aprovechó para agradecer a la pequeña por su participación y le dio la bienvenida a su equipo, afirmando que la había elegido por el riesgo que ella había tomado al cantar la canción de Yatra.

“Esto va a sonar redundante, pero me pareces un encanto. Yo creo que los participantes que escogen este tipo de canciones se arriesgan muchísimo y esa fue unas de las razones de girar la silla, ya que esto significa que tú te le mides a los retos”, fueron las palabras del cantante hacia su nueva participante y miembro de su equipo.

La historia de la niña venezolana que le compuso canción a su mamá

En el último programa llamó mucho la atención la historia contada por una de las participantes. Proveniente de Venezuela, Ineris Estrella Parra González, de tan solo 11 años de edad, ya compuso una canción, la cual escribió para su mamá.

Según contó en el programa, su mamá se ha convertido en el pilar de su vida como artista y la que la ha apoyado siempre en su corta carrera artística. Por eso decidió componerle una melodía con ayuda de su profesor de música. “Le escribí la canción a mi mamá por pedacitos y el profesor de música me ayudó a grabarla y terminarla. Esa canción habla de esa persona que siempre está a mi lado, así vengan huracanes, haya sol o lluvia, ella está conmigo”, dijo emocionada la pequeña artista venezolana.

A pesar de que no fue escogida por el jurado, todos ovacionaron su presentación y le dieron ánimos para que siguiera adelante en su carrera como cantante. “Me da tristeza no poder ayudarla. Quiero salir adelante para que ella no trabaje más”, aseguró Estrellita, quien siempre está pensando en el bienestar de su mamá.

Estrellita y su familia llegaron de Venezuela a Colombia por la dura situación económica y social que vive ese país. Aquí tuvieron que adaptarse a una nueva vida, donde incluso –contaba la mamá– a veces tenía que llevarla al trabajo porque su hija no podía entrar al colegio y no había quién la cuidara.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Estrellita pudo ingresar a estudiar y allí conoció a su profesor de música, que ha sido un gran apoyo para la familia, tanto a nivel personal como artístico, según contó la participante en el programa. ‘La Voz Kids’ sigue dando a conocer grandes historias de vida que dan ejemplo sobre la perseverancia en los niños para lograr cumplir sus sueños.