“No todo es perfecto”: Camilo sorprendió al hablar de su relación con Evaluna

Con canciones positivas y una personalidad sencilla y abierta, Camilo se ha ganado el corazón de sus fans, quienes viven pendientes de lo que pasa tanto en su vida artística como en su relación con Evaluna y su pequeña bebé Índigo.

Para nadie es un secreto que Camilo y Evaluna conforman una de las relaciones más sólidas dentro del mundo del espectáculo, Sin embargo, en reciente entrevista el cantante cuenta que entre tantas alegrías ha habido una que otra situación que ha desestabilizado a la joven pareja, esto sin poner en peligro la relación, pero sí mostrando que no todo es color de rosa.

Evaluna y Camilo viven en Miami - Foto: Foto tomada del perfil de Instagram de @evaluna

Aunque hace unos meses surgió el rumor de una posible separación, de acuerdo con información de algunos medios que aseguraban que estarían pasando por problemas en su matrimonio por su “desordenado estilo de vida”, a pesar de ello, el intérprete de Vida de rico y la hija de Ricardo Montaner no han salido a pronunciarse al respecto.

“Por supuesto que en mi relación con Evaluna hemos pasado por momentos muy complicados, hemos vivido terremotos muy complejos, momentos en los que nos preguntamos: ‘¿pa dónde va esto?, ¿qué va a pasar?’”.

Obviamente, no todo lo ha hecho público y muchos de estos incidentes los han podido sobrepasar dándoles un feliz término. Esto es parte de lo que el artista ha publicado en sus redes:

“Es muy importante decirlo porque a nosotros no nos describen los momentos que hemos pasado, nos describe lo que hemos decidido hacer por proteger el proyecto de nuestro amor en esos momentos difíciles. Hemos decidido saber que el amor tiene un propósito y que por ese vale la pena luchar”, dijo el artista.

Por su parte, la artista venezolana no se ha quedado atrás y en más de una ocasión ha publicado fotos y videos con los mejores momentos de su relación con Camilo. Lo cierto es que, aunque no siempre todo anda sobre ruedas, no es para llegar al límite de hablar de una separación definitiva, como algunos medios comenzaron a rumorar.

Índigo llegó para cambiarle la vida a la pareja que celebró hace poco su cumpleaños y el de Camilo, el orgulloso padre. Por este motivo, compartieron con sus seguidores un emotivo video con imágenes inéditas junto a la pequeña, aunque ellos se mantienen en no revelar el rostro de la niña.

Por su parte, Evaluna le dedicó este sentido mensaje a Camilo: “Mi esposo mío. El papá de mi hija. Mi mejor amigo. Estás cumpliendo años y no sé qué te puedo decir que sea suficiente para que sepas lo que siento por ti. Simplemente, te diré que es un privilegio amarte y ser amada por ti. Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez. Primer cumple donde te despierta la palabra ‘papá’ y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. Feliz cumple maibeibi”.

Camilo y Evaluna siempre han sido muy abiertos frente a su relación - Foto: Instagram @evaluna

Camilo no lo piensa dos veces cuando se trata de expresar lo que significa su pequeña “nada me ha cambiado tanto como la llegada de Índigo”. De hecho, la llegada de Índigo ha transformado la vida personal y artística del cantante.

Hace unos días compartió un video donde celebraba el primer año de Índigo y su mensaje fue tan conmovedor que muchos seguidores no dudaron del amor que esta familia transmite.

Camilo Echeverry le canta y le baila a su pequeña bebé Índigo. - Foto: Instagram @evaluna

“Ya sé por qué es que no vas a recordar nada de esto cuando crezcas… porque estás tan ocupada exprimiendo la vida aquí y ahora que no te queda tiempo para guardar memorias, para volver a visitarlas en el futuro. Yo quisiera ir por ahí como tú, Índigo, sin pasado, sin noción del futuro, queremos ser como tú cada día. Feliz cumpleaños, Índigo”, se escuchó decir a Camilo en su post.