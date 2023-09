Nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’ soltó nombres de posibles finalistas; su lista dio una ‘sorpresa’

No obstante, Diego Sáenz se convirtió en el reciente eliminado de MasterChef Celebrity , debido a una serie de detalles de su plato que no convencieron a los chefs. El locutor no alcanzó a salvarse en esta fase de la competencia y terminó fuera al enfrentarse a otros colegas como Martha Isabel Bolaños, Nela González, Juan Pablo Barragán y Natalia Sanint.

“No siento nada. Es una persona que no me sumaba mucho en la competencia. Siempre que hay una eliminación y subimos al balcón, nunca lo hacemos gritando porque sabemos que hay alguien que está muy triste, pero yo sí me voy tranquila”, mencionó ante las cámaras, reflejando lo poco que le afectaba que su compañero quedara por fuera del juego.