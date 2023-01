Paola Jara cumplió su último antojo y se hizo algo en una parte de su cuerpo: “Me antojé de tres más”

La cantante de música popular Paola Jara es una de las celebridades colombianas más queridas; en sus redes sociales, sus seguidores la admiran no solo por su talento y por ser una de las referentes de este género en el mundo, sino por su belleza.

En sus publicaciones suele compartir con sus fans varias escenas de sus shows, fotografías de sus conciertos e imágenes de la ropa que use para cada una de sus presentaciones, por lo que sus más de seis millones de seguidores en Instagram siempre están al tanto de su vida artística como de su vida familiar, la cual comparte con su colega Jessi Uribe, actual pareja de la paisa.

Jara, quien también publica una que otra fotografía de momentos que vive en su hogar, sorprendió a sus seguidores al mostrar una de sus orejas y al anunciar que pensaba hacerse varias perforaciones más, razón por la que sus fans le pidieron detenerse y no arriesgar su salud.

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más mediáticas del mundo artístico en Colombia; ambos son referentes de la música popular en Colombia. - Foto: Instagram @jessiuribe3

“Estrenando perforaciones, ustedes saben que me encantan y las tengo hace más de 10 años. Pensé qué ya iba a parar de hacerme, pero me antojé de tres más porque en esta oreja tenía menos” [sic] escribió la cantante en una de sus historias publicadas en Instagram.

Ante el hecho, algunos internautas le pidieron a la artista no continuar con esos “antojos”, pues podría estar en riesgo su salud; otros fueron más allá y señalaron que tantas perforaciones le “quitaban elegancia”.

“Paola, a mí me encanta usted, pero la verdad esos accesorios en las orejas le hacen perder lo elegante que usted es. Recuerde que menos es más” [sic], “No saben el daño que se hacen... con el tiempo pierden el equilibrio y cada perforación que se hace es pérdida de energía del cuerpo Namaste” [sic] y “Influyendo a las chicas para k hagan lo mismo y se jodan las orejas” [sic] son algunos de los comentarios que se leen en la publicación hecha por La chismosa news, cuenta que recogió las historias publicadas por Jara.

Perforaciones mandaron a cirugía a Katerine Peláez

Mientras Paola Jara sigue perforándose las orejas, el presente de la exprotagonistas de Nuestra Tele Katerine Peláez es totalmente diferente.

Luego de que anunciara que la cirugía a la que fue sometida por una infección en una de sus orejas fue un éxito, la empresaria paisa, publicó en su Instagram un mensaje invitando a reflexionar y señalando dos de los errores, que a su juicio, la hicieron sufrir esta emergencia.

La empresaria antioqueña explicó por qué tuvo que ir al médico y qué fue lo que hizo que su condición empeorara. - Foto: Captura instagram oficial katerinpelaezp

“Siendo instrumento de DIOS, para tocar el corazón de muchas personas, que como yo, lo que ya tienen, no es suficiente! Siempre estamos viendo el vaso medio lleno y pretendemos más y más… Hoy entiendo y acepto las consecuencias de mis actos, porque no hay nadie más culpable que YO MISMA!”, comenzó diciendo la paisa en su publicación en Instagram.

Luego, indicó que asume la responsabilidad por lo que vivió con su oreja al realizarse una nueva perforación y allí entregó razón del erro número uno que cometió; según contó, intentó drenarla con ayuda de familiares para detener la infección, pero esto lo que hizo fue aumentar el problema.

“Nadie, absolutamente nadie, puede responsabilizarse por mis decisiones! A mitad de diciembre decidí hacerme una perforación en la oreja, sin saber que se me iba a complicar, pues ya me había hecho muchas con anterioridad y me había ido superbien. El error más grande mío, fue molestarme la perforación una y mil veces y con ayuda de otros familiares, supuestamente para drenarlo”, explicó la empresaria en su mensaje.

Epa Colombia y Katherine Peláez cruzaron comentarios en redes sociales luego de que la empresaria de las keratinas la insultara en redes sociales. - Foto: Fotos tomadas del Instagram oficial de @epa_colombia y @katerinpelaezp

En seguida, la antioqueña explicó que el haberse automedicado fue el otro error que complicó su situación.

“El siguiente error más grande mío, fue automedicarme para evitar ir al médico. DIOS nos llama con amor o con dolor y hoy con dolor, un dolor insoportable en mi oreja, les puedo decir que me arrepiento como nunca, por querer más de lo que ya tengo… Esto aplica para todo en la vida Confundimos la felicidad con el que más tiene y es más feliz quien menos necesita!”, concluyó la paisa.