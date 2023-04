Participante del ‘Desafío The Box’ habló de su expulsión del programa: “Mis compañeros me criticaban”

El reality que cautiva a los colombianos en las noches, a través de la pantalla chica, Desafío The Box, sigue sorprendiendo a los televidentes con cada cosa que ocurre.

Recientemente, uno de los sucesos que más ha llamado la atención de los seguidores del programa, ocurrió en el capítulo de la noche del 26 de abril, pues durante el ‘Desafío a muerte’, se dio a conocer que el capitán de su equipo, ‘Black’, había quebrado una regla al salir de la casa Gamma cuando no lo tenía permitido.

Y aunque Andrea Serna, la presentadora, expresó que lo que hizo solo tenía como consecuencia una sanción (que consistió en la movilización del equipo a Playa Baja), ‘Black’, después de ser atacado por casi todos sus compañeros, tomó la decisión de renunciar al programa.

“Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más (…) Me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso (...) Hace rato lo dije. Quiero renunciar y no quiero estar más acá (…) “, indicó.

“Mi intención no era ganar un castigo para todos, no me interesaba hacerlo. Al principio inicié con muchas ganas, pero a medida que pasaban los días me di cuenta de que mi tranquilidad vale más que eso”, fueron las últimas palabras del hombre, en medio de lo sucedido.

Así las cosas, como suele ocurrir con cada participante que sale de la afamada competencia, que lleva más de 12 años al aire, en el programa matutino de Caracol TV, Día a Día, le preguntaron si se arrepentía de haber actuado en la forma que decidió hacerlo, pues es bien sabido que ese tipo de realities son pregrabados con varios meses antes de sus emisiones.

Ante el cuestionamiento, ‘Black’, quien es un fisicoculturista oriundo de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, manifestó: “La verdad sí (se arrepiente) porque creo que tenía todas las condiciones físicas para llegar a las finales. Tomé una decisión en un momento bajo presión, bajo estrés y renuncié”.

Pero también, mencionó cómo vivió el concurso y lo que lo motivó a actuar de esa forma: “Quizá, me afectaban mucho mis compañeros, se metían conmigo, criticaban mi forma de ser. Todo eso me generó estrés”.

Además, dijo que sí era una lección de la vida, y “se aprende, se mejora”. Sobre el tema de la alimentación, ‘Black’ aseguró que no creyó que fuera algo tan extremo el hecho de que los dejaran sin comer, como se ve en el programa.

En Instagram, en diálogo con Iván Lalinde, cuando este le manifestó que él había roto una regla para provocar su expulsión, ‘Black’ afirmó que siente que pudo haber aguantado más, pero fue enfático en que en los momentos difíciles le faltó haberse arrodillado y pedirle fuerzas a Dios.

De igual manera, le preguntaron sobre su visión acerca del equipo al que perteneció en esta edición del concurso y expresó: “Éramos buenos, después de Alfa creo que éramos los mejores”.

De igual manera, en cuanto a la repercusión que tuvo su acción de salir de casa cuando esto no estaba permitido, Franqui Reyes, su nombre de pila, argumentó que en ningún momento llegó a considerar siquiera el hecho de que podría recibir un castigo grupal: “Pensé que el castigo iba a ser solo para mí. Nunca fue perjudicar el equipo de esa forma. Creí que me iba a afectar solo a mí y ya”.

También destacaron que el joven de 26 años prefería estar solo, más que en un equipo, pues no todas las personas disfrutan el hecho de estar en un equipo.