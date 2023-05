Participante del ‘Desafío The Box’ vivió supuesta actividad paranormal en la ducha; le ‘movieron’ un objeto

El Desafío The Box ha dado de qué hablar en los últimos días, especialmente tras la salida de Mateus, uno de los participantes más queridos por la audiencia. Se trata de las inesperadas situaciones que estarían viviendo los concursantes dentro del reality.

De hecho, semanas atrás, varios televidentes quedaron impactados por un episodio en el que se dio a entender que alguien estaba haciendo brujería en la ciudad de las Cajas. Ahora, otra competidora afirmó en el más reciente episodio que presenció una entidad paranormal. Mai sería quien habría presenciado la extraña supuesta actividad paranormal. Mientras estaba hablando con uno de sus compañeros, contó la experiencia que vivió en el baño.

“Les voy a decir algo que me pasó ahora en el baño… yo me estaba duchando y el asiento se ha movido así”, señaló, explicando con sus manos cómo fue el movimiento del elemento.

Un poco sorprendida por lo que había vivido, tomó la decisión de acercarse hasta la silla para ver como se movía y corroboró que la única manera de que eso sucediera era por medio de manipulación por parte de otra persona: “Sí se mueve sola, pero tienes que moverla”, añadió.

Los demás compañeros se mostraron un poco incrédulos y le dijeron que seguramente había sido un desnivel que hizo que efectivamente dicho elemento se moviera. Aunque esta no es la primera vez que en la competencia se habla de la supuesta presencia de entidades paranormales.

El Desafío the Box siempre está dando de qué hablar. - Foto: A.P.I

Desde varios capítulos atrás, se ha hablado sobre una supuesta presencia paranormal que estaría “molestando” a los participantes del programa. De hecho, en una entrevista que concedieron Gabriela Tafur y Andrea Serna al diario El Heraldo, de Barranquilla, las presentadoras hablaron de la presencia de una supuesta bruja que habita en el territorio donde se hicieron las grabaciones del reality show. Se trata de una zona boscosa en el municipio de Tobia, un municipio de Cundinamarca. Al parecer, esta ‘entidad’ no solo ha atormentado a los participantes, sino que también hizo de las suyas con las presentadoras y el personal que trabaja detrás de cámaras.

La exSeñorita Colombia y la modelo coincidieron en que dentro de sus camerinos, se dieron situaciones un poco extrañas y ‘paranormales’: “Creo que tengo una bruja en el camerino (...) Dentro de lo que se rumora en la producción del Desafío, se dice que hay una bruja, cosa que no sabía. Menos mal no sabía porque no sé si hubiera aceptado este trabajo”, dijo Tafur.

Acto seguido, Andrea Serna señaló que ‘Black’, quien hizo parte del equipo ‘Gamma’, es quien más sintió la presencia paranormal. Esto sin contar con que el personal encargado de velar por la seguridad de cada uno de los participantes también ha sentido al ‘ente’, según las presentadoras.

Andrea Serna es la presentadora oficial del 'reality'. Foto: Instagram @andreasernafotos. - Foto: Foto: Instagram @andreasernafotos.

De inmediato, Tafur relató la historia de lo que vivió con la supuesta bruja que ‘rodea’ las instalaciones del reality. Allí, aseguró que para ingresar a su camerino solo hay dos personas que tienen acceso. Una llave la tiene ella y otra la señora del aseo. Una de las jornadas en las que no tenía grabación decidió acompañar el ‘Desafío’ a muerte, una de las pruebas del programa.

“Ese día yo no grababa, porque me tocaba ir a ‘muerte’ y a mí me encanta, aunque no aparezca en el capítulo de ‘muerte’. Estaba lloviendo y entré a mi camerino, estaba todo normal y saqué la sombrilla porque estaba lloviendo. Le eché llave”.

Gabriela Tafur genera controversia en 'El Desafío' del Canal Caracol - Foto: Cuenta de Instagram @gabrielatafur

Cuando se fue, la vela estaba apagada, pero cuando regreso quedó perpleja porque la vela estaba encendida y no había motivos para que lo estuviera. Le contó la experiencia a un conductor luego de salir despavorida del lugar y este le dijo que era apenas lógico porque en la zona habitaba una bruja.