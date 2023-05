Piqué sigue en boca de todos y esta vez por un nuevo comentario racista que no le perdonan

- Foto: Fotograma, 0:07, Pique Builds Dream 5-A-Side Using Footballers In His Contacts - YouTube John Nellis

John Nellis

No ha terminado el capítulo polémico del uso de la imagen de Milan y Sasha por parte de sus padres cuando ya Piqué está envuelto en otro escándalo. Esta vez, el exfutbolista se metió en un lío mediático que no tiene nada que ver con Shakira o su familia, sino a un comentario que realizó en medio de una transmisión en vivo en la que participó con el streamer Ibai Llanos, de quien es muy amigo.

Gerard Piqué

El episodio causó conmoción. Lo que sucedió es que las dos personalidades españolas dialogaban sobre una situación en particular referente a la Kings League, el torneo de fútbol aficionado que presiden ellos mismos. Sin embargo, la conversación se fue poniendo cada vez más acalorada y alcanzó un punto álgido cuando una de las participantes preguntó sobre el uso que se le da a las canchas en las que se disputan los partidos.

“Como solo tenemos un día, si se quedan los entrenadores de otros equipos a ver nuestros entrenamientos, ¿podemos pedir que se vayan?”, cuestionó al panel. Ante el interrogante, Gerard Piqué se pronunció y ahí fue cuando la polémica realmente comenzó.

“¡Pero vaya gitanos, vaya gitanos, ¿esto qué es?”, respondió fúrico el catalán. Las reacciones fueron instantáneas, pues la problemática de discriminación que sufre la comunidad rom (gitana) en España es marcada y tiende a ser un tema sensible.

Tras las palabras ofensivas del exfutbolista, Ibai le contestó: “no, no, no”, rechazando con contundencia la afirmación. Acto seguido, la cámara hizo un paneo y enfocó a Llanos, el cual rehusó ser mostrado en ese momento. “A mí no me enfoques, a mí no me enfoques... Cambia ya... Que me meten en TikTok, cambia de plano”, solicitó el creador de contenido.

El asunto encendió de inmediato las redes. Y es que en 2020 se atendieron más de 3.000 casos de discriminación a la comunidad gitana y el 51 % de las personas de la comunidad entrevistadas afirmaron haber sufrido discriminación en el país europeo. Además, las estadísticas mostraron que en los mensajes compartidos en esa nación el antigitanismo constituye la tercera causa de discurso de odio presente seguida de la discriminación por orientación sexual y la xenofobia, de acuerdo a los datos de la Fundación del Secretariado Gitano.

Entrevista entre el catalán y el streamer.

“El Racismo Antigitano está tan arraigado que a la gente le parece “gracioso” denigrarnos, compararnos con lo peor y empeorar la situación de rechazo que vivimos”, denunció la población en Twitter. “Piqué utilizando la palabra “gitanos” de manera despectiva es lo que faltaba por ver en pleno siglo XXI. Niño rico, clasista, racista e ignorante”, trinó otra usuaria.

El comentario de Piqué se une a otro que hizo hace poco que fue considerado xenofóbico por refererirse a la comunidad latinoamericana. “Yo te puedo poner un ejemplo. Mi expareja, que es latinoamericana... No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es ‘fan’ de ella... Barbaridades. No me importa nada, de verdad. Cero”, aseveró en su momento.

Asimismo, el exfutbolista manifestó que considera que su actitud ante los ataques mediáticos que ha recibido en su contra, tras su separación con la cantante, “es mentalmente muy sana. Si le das importancia a cada comentario, estás muerto”.

Piqué fue blanco de críticas por comentarios que hizo en sus eventos de la Kings League

Entretanto, ante esto, Shakira no se quedó callada y sin siquiera mencionarlo, en su cuenta de Twitter le respondió de manera contundente como suele hacerlo, tras liberarse de la relación en la que estaba con Piqué: “Orgullosa de ser Latinoamericana”.

Ahora el empresario vuelve a ser tendencia por comentarios despectivos y son cada vez más las reacciones que recibe por ello. Todo mientras libra un ambiente de tensión con su expareja.