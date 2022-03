Polémica por reunión de J Balvin y el hijo de Pablo Escobar

Continúa la polémica entre René Pérez, más conocido en el mundo del espectáculo como Residente, con J Balvin, a quien según el puertorriqueño le dedicó en una nueva canción “un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano”, un mensaje que está dirigido al cantante colombiano.

La canción, que se compone de diferentes capítulos, dedica el segundo episodio a la “industria de la fama”, hablando sobre las carencias de algunos artistas, los cuales no escribirían sus propias canciones. “Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen”, afirma René Pérez en su nueva canción, y agrega que las peleas o discusiones entre él y los artistas no se resuelven por redes sociales, sino demostrando el talento de cada uno a través de la música.

Sin embargo, la pulla directa que hace Residente a Balvin es justamente entrando al tercer capítulo, cuando le pregunta a su productor si le gusta la canción, pero este le responde que si le “tira a Balvin” puede ser que le guste, a lo que René responde: “No, a Balvin no, cabrón, es un bobolón, ese cabrón... bueno”, dejando claro que la canción se dirige al colombiano.

Desde ahí, el puertorriqueño comienza afirmando que se va a “rebajar a un bobolón”, refiriéndose a Balvin y calificándolo como una “copia”, un cobarde “sin huevos”, para luego recordar la discusión que tuvieron en medio del marco del paro nacional de 2021, en el que Residente envió un mensaje de apoyo a Colombia, mientras que el cantante paisa se abstuvo de comentar sobre la situación en un principio.

“Pendejo, mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental; tú eres más falso que un hotdog sin kétchup ni pan”, expresó René contra Balvin, haciendo referencia también a los comentarios que hizo en septiembre de 2021, cuando se refirió a la música del colombiano como “un carrito de perros calientes”.

No obstante, el cantante paisa aún no se ha pronunciado sobre el hecho y está en el país de donde es su pareja, Valentina Ferrer, en el que tuvo una polémica reunión, pues compartió un video en el que está con Juan Pablo Escobar, quien ahora se presenta como Sebastián Marroquín y es hijo del recordado narcotraficante Pablo Escobar.

“Camellando, pero aquí con el Juan”, dice J Balvin en el vídeo y siguió con un “me entiende”. La respuesta de Marroquín fue “qué pasa, papá”.

Critican a Residente por ‘doble moral’.

Varios artistas famosos y su público cuestionaron a Balvin por no haberse pronunciado de inmediato a favor de las protestas en Colombia, sino un mes después, lo que le valió cientos de críticas.

En ese momento, quien fue la voz del grupo Calle 13, se fue lanza en ristre contra el antioqueño y no desaprovechó la coyuntura noticiosa para expresar su respaldo a las manifestaciones de colombianos que, inicialmente, rechazaban la reforma tributaria, pero que se convirtieron luego en una marea de indignación contra el Gobierno Duque en general.

El cantautor puertorriqueño consideró que no era la ocasión indicada para tramitar un proyecto de ese tipo. “Menos en estos momentos y menos cuando normalmente nuestros gobiernos no saben manejar el dinero. Se roban todo y luego el pueblo es el que tiene que pagar con una reforma como esta”, subrayó.

En la parte final de su mensaje, el artista hizo referencia a una frase que –dijo– se había popularizado en redes sociales. “Como dicen por ahí: Si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus”, sostuvo.

“Este es un mensaje para Colombia. Yo sé que soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Residente sobre Venezuela en 2017 cuando se registraron 124 muertes en las marchas “no puedo decir nada porque no vivo allá, hay que vivir allá para saber qué pasa, te puedo hablar de Puerto Rico”

Cuando lo ideológico se impone a tu “empatía”https://t.co/OzXyr5E0jD vía @CNNee — steven arce (@stevenarce) March 4, 2022

Paradójicamente, esa posición del cantante en favor de la protesta social de un país ajeno contrasta con la opinión que tuvo el famoso rapero en el año 2017, cuando se registraron 124 muertes en las marchas callejeras en Venezuela.

En una entrevista concedida a la cadena de noticias CNN en Español, René Pérez se mostró tranquilo en un intento por ser imparcial con el régimen de Nicolás Maduro, que en ese momento emprendía una dura represión policial contra los ciudadanos que se manifestaban en las calles de Caracas y de diferentes regiones del vecino país debido a la crisis social, económica y humanitaria.

Ante la pregunta de la reportera de la cadena internacional: ¿Crees que Venezuela está viviendo una dictadura? Residente dijo: “Yo no te puedo decir porque no vivo allá, yo te puedo hablar de Puerto Rico y Estados Unidos que son los países que me afectan a mí, yo estoy viviendo en Estados Unidos y sé qué es lo que pasa”, contestó.

El reconocido intérprete de la canción Atrévete y ganador de 27 premios Latin Grammy, sostuvo en esa oportunidad que cualquier persona que viene de afuera no puede opinar sobre la situación de Venezuela, pero contradictoriamente sí opinó sobre las protestas suscitadas en Colombia el año pasado, e incluso se pronunció contra Balvin por no hacer lo mismo.

“Obviamente, si nos dejamos llevar por los medios vamos a decir que sí, que en Venezuela se está viviendo una dictadura, pero uno no se puede basar en eso nada más. Yo pienso que para uno poder hablar de un país debes vivir allí, comprar leche, pan y huevos, hacer filas gigantes, sufrir lo que está sufriendo la gente, para poder opinar. A mí me encantaría entender lo que padece la gente allá pero no puedo. Pero sí es una situación súper complicada”, remató en su momento el polémico compositor.