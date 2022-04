¿Por qué David Holmes, doble de Harry Potter, quedó paralítico?

“Era un especialista, fui a trabajar, asumí ese riesgo”, dijo el hombre que no pensó que un movimiento le cambiaria su vida por completo.

El mundo del cine se ha caracterizado por mostrar lo imposible a través de personas que aceptan el rol de ser el doble de importantes rostros en el séptimo arte. En efecto, adoptar la personalidad de los protagonistas de películas y producciones audiovisuales es una decisión de vida, ya que factores como el riesgo son probables de experimentar.

Aunque, por lo general, al momento de grabar una escena especialistas y expertos en protección están presentes en cada secuencia, no siempre los resultados son fortuitos y eso le pasó a David Holmes, doble del popular actor Daniel Radcliffe, conocido por dar vida a Harry Potter en la famosa serie que lleva el mismo nombre.

Año tras año, Holmes fue quien estuvo realizando las acciones más complicadas bajo el reconocimiento del protagonista de las adaptaciones de la autora británica J. K. Rowling. Por supuesto, es profesional y, por ello, sabía lo que hacía. No obstante, los accidentes ocurren y por causa de una mala acrobacia que realizó, las consecuencias fueron de por vida.

El contexto de la situación que le cambió la vida a Holmes radica en el año 2009, en ese entonces, se estaba grabando Harry Potter y las reliquias de la muerte, una de las últimas películas de la saga. El doble de riesgo del icónico Harry estaba ensayando una de las acrobacias que debía efectuar frente a la cámara, sin embargo, los movimientos le jugaron una mala pasada y no cayó de la forma correcta.

En vista de la mala postura, se rompió el cuello quedando paralizado del pecho para abajo, por ello, fue el rostro principal de los portales de entretenimiento y cine estadounidense.

David Holmes, doble de Daniel Radcliffe en toda la saga sufrió un accidente durante el rodaje y quedó paralítico. Daniel y los demás actores siguen en contacto con él. #HarryPotterEnCuatro pic.twitter.com/xgSAlkdexp — 🏳️‍🌈𝑷𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓⚯͛ (@potter_pan) May 1, 2021

Las memorias de Holmes, cuando empezó a dar vida al Harry arriesgado y aventurero, empezaron desde temprana edad, a los 17 años el hombre fue seleccionado por su contextura y parecido a Daniel Radcliffe. De hecho, para esa época ambos actores formaron una amistad.

En una entrevista con Deadline, el artista, doble de riesgo, dijo que mientras trabajaban Daniel tuvo que mejorar su físico, pues “en el castillo de Alnwick hay una escena en la que Harry tiene que golpear una pelota con un bate. Tan pronto como vimos a Dan -como le dicen de cariño- balancear el bate (...) se podía ver que no provendría de ningún tipo de entorno atlético”, aseguró.

Radcliffe asumió el reto de entrenarse y, poco a poco, junto a su doble fue asumiendo nuevos desafíos. Por ejemplo, en la entrega de ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’ el protagonista principal pudo llevar a cabo una caída de 35 pies (diez metros). A pesar de ello, cuando los planos eran más peligrosos se necesitaba la ayuda de un profesional como David Holmes.

Si bien es cierto que un accidente repercute en el estilo de vida que un sujeto llevaba antes de una mala pasada, Holmes prosiguió y una de las partes que empezó a explotar fue su voz. Con 41 años, el hombre ha creado un podcast llamado Cunning Stunts (trucos astutos, en español), en el que habla sobre las experiencias que tuvo en su época de labor para la exitosa saga.

De igual manera, expone que existe carencia, en términos de capacitación y conocimiento, sobre los riesgos que conlleva ser un doble actoral, mucho más en la industria del cine.

Una de las declaraciones grabadas por el exactor dicen que “al mismo tiempo, no deberías ir a trabajar a menos que estés dispuesto a esperar que exista la posibilidad de que no vaya bien, y es posible que no tengas una segunda toma. Sufrí el precio final por hacer lo que amo, pero siempre diré: era un especialista, fui a trabajar, asumí ese riesgo, tomé ese dinero”, precisó.

Respecto a los múltiples escenarios de riesgo en escena, Holmes da un ejemplo: “Olivia Jackson perdió un brazo y la mitad de su cuerpo quedó paralizado en una producción de Resident Evil. Ella no tenía una póliza de seguro para cubrirla. Arriesgamos nuestras vidas por el entretenimiento, por lo que es un poco ridículo cuando todos los demás departamentos son reconocidos y nosotros no”, denunció.

Una de las maneras que le han servido al exdoble de riesgo para reencontrarse y contar cómo se siente han sido las recopilaciones de audio que comparte mediante sus podcasts. De modo que, la pérdida de la movilidad que David Holmes tiene le ha impactado en su comportamiento neurológico, según el portal La Sexta.

Así las cosas, una de las confesiones que ha dado es que su salud incluso se ha visto comprometida con cada declaración que comparte con sus seguidores, hasta el punto en el que partes del cuerpo, como la columna, le duelen.

