¿Quién es Lauren Sánchez, la mujer con la que Jeff Bezos estuvo en Colombia?

En la tarde de este miércoles 2 de marzo, El empresario y magnate, presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos llegó a Colombia.

Según confirmó RCN Mundo, el magnate habría arribado en un avión G6, y habría aterrizado directamente en un hangar privado de la empresa Central Aerospace, la cual ofrece servicios de aviación ejecutiva a nivel nacional e internacional.

Bezos fue captado caminando en el hangar privado, mientras era acompañado por su novia Lauren Sánchez y otro hombre.

Justamente, fue la mujer la que llamó la atención pues muchos se quedaron con la duda de quién es ella. Hasta el momento se conoce que la estadounidense de origen latino, es la pareja del magnate desde el 2019, luego de que Bezos se divorciara de MacKenzie Scott, ese mismo año y ella se divorciara de Tony González, exjugador de fútbol americano, en el 2001.

Sánchez nació en Albuquerque, Estados Unidos y decidió estudiar periodismo, empezando como presentadora de noticias y reportera del canal ‘Ktvk-TV’, de la ciudad de Phoenix, Arizona, del mismo país.

Jeff Bezos y su pareja lauren Sánchez aterrizaron hoy a las 2:00 p.m en un hangar privado de El Dorado de Bogotá. Fuentes de Amazon dicen que de trata de un asunto personal. Conocimos que estará en el país hasta el viernes 👇🏽 @NoticiasRCN @rcnradio @NTN24 #RCNMundo pic.twitter.com/BbN5GOCCK7 — Karla Arcila (@Karlaarcila) March 2, 2022

Después y tras demostrar sus habilidades frente a la cámara, en 2005 fue anfitriona del reconocido show ‘So you think you can dance’, en el que participaron varios famosos. Gracias a ello, logró dar un paso alto en algunas películas, donde hizo el papel de reportera en filmes como ‘El día después de mañana’ (2004), ‘Los 4 fantásticos’ (2005) y ‘Un lugar para soñar’ (2011).

Fue en 2011 cuando Lauren logró ganar un premio Emmy, gracias a su trabajo realizado en el programa matinal ‘Good day L.A’ de la cadena Fox.

Otro de sus conocimientos se enfoca en ser piloto, pues la mujer tiene una empresa de filmación aérea la cual fundó en 2016 y la registró con el nombre, Black Ops Aviation, asimismo, se instruyó en pilotaje de helicópteros.

Primera foto con Duque

El mandatario colombiano, Iván Duque, inició el recorrido en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete con el presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, a propósito de la visita que está adelantando en Colombia.

Por medio de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado compartió una foto en la que aparece con Bezos y señala que el empresario es “su amigo”, al asegurar que el magnate tiene un interés en Colombia para apoyar acciones en materia climática.

“Realizamos el recorrido en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete con mi amigo y empresario @JeffBezos, fundador de @BezosEarthFund, quien ha manifestado su interés en apoyar muchas de las políticas de acción climática y de áreas protegidas en nuestro país”, dice el trino del presidente Duque.

Realizamos el recorrido en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete con mi amigo y empresario, @JeffBezos, fundador de @BezosEarthFund, quien ha manifestado su interés en apoyar muchas de las políticas de acción climática y de áreas protegidas en nuestro país. pic.twitter.com/Qq1JvT7NJL — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 3, 2022

Duque destacó el encuentro con Jeff Bezos, quien, según aseguró, “ha estado interesado en apoyar muchas de las políticas de acción climática y áreas protegidas”. Así mismo, el mandatario aseguró que el magnate “quiere mucho a Colombia” y anotó que la visita será de vital importancia para que él pueda conocer algunos de esos espacios de conservación.

Es de resaltar que este hombre es uno de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, que lo tiene de segundo en el listado de los 10 hombres con más dinero, luego de Elon Musk, el magnate que dirige Tesla.

De esta manera se ubica el top 10: Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnaud (LVMH), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Waren Buffett (Berkshire Hathaway) y Larry Ellison (Oracle).