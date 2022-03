Rafaella, hija de Marbelle, cambió de ‘look’: así reaccionaron las redes

Rafaella, la hija de la cantante de tecnocarrilera, Marbelle, ha estado en el ojo público luego de protagonizar un escándalo por estar involucrada en un problema de lesiones personales con una de sus vecinas.

No obstante, esta vez no es tendencia en redes sociales por el tema, sino por su cambio de look. La joven cambió el color de su cabello y recibió un sinfín de comentarios. El nuevo aspecto dejó a muchos con la boca abierta, pues aseguran que su estilo cambia demasiado.

Rafaella se despidió del color rojo y publicó fotos con su nuevo color de cabello, un castaño claro que según muchos la hace ver más joven y bella.

Entre algunos comentarios de redes sociales se ve quienes admiran el cambio y quienes lanzan palabras negativas a la joven.

“Castaño, muy hermosa; No entiendo por qué le dan popularidad a una persona que no es nadie. Ni aporta nada a la comunidad... solo por el simple hecho de ser hija de una cantante que al final su carrera está echa a base de escándalos y no de talento; AUNQUE LA MONA SE VISTA DE SEDA MONA SE QUEDA; preciosa!!!”, entre otros comentarios que destacaron en la publicación.

Recientemente, Rafaella cumplió 20 años y tuvo una celebración por lo alto. Piscina, ‘disc jockey’, licor y amigos fueron los ingredientes principales que tuvo la gran fiesta.

Por medio de las historias de Instagram del perfil oficial de Marbelle, se pudieron conocer los detalles del onomástico, el cual, al parecer, fue inolvidable.

Varias personalidades de la farándula nacional asistieron a la fiesta, como el artista Karoll Márquez, quien también compartió imágenes en sus redes sociales de lo que se vivió en la celebración.

Si una fiesta de 20 extravagante quieres tener, darle en la Jeta a tus vecinos debes hacer… 🥴🤣😂

O si no pregúntenle a Marbelle… #fiestas #famosos #cumpleaños pic.twitter.com/9yFhLfpbBm — YoSoyÓmicron (@leolemoine) February 12, 2022

La pelea de Rafaella con una de sus vecinas

La hija menor de Marbelle se convirtió el pasado 11 de febrero en tendencia en las diferentes redes sociales, debido a que fue denunciada públicamente de haber golpeado a una joven, identificada con el nombre de Ana María Campos.

De acuerdo con el testimonio de la presunta víctima, la cantante le propinó un puño en la cara por haberle pedido que respetara los protocolos de bioseguridad. Además, compartió dos imágenes de la agresión.

Frente a estas afirmaciones, la artista de música popular se pronunció rápidamente al respecto y compartió un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el cual recibió todo tipo de comentarios.

“¡Ay, Dios!”, fueron las cortas palabras que escribió la llamada reina de la tecnocarrilera. Además, acompañó la publicación con dos emoticones de risa, lo que provocó que muchas personas pensaran que se estaba burlando de la situación.

La cantante, de igual manera, aprovechó el momento para contarles a sus seguidores que en los próximos días se darán a conocer más detalles de lo que, según ella, en realidad sucedió entre su hija y Campos.

“Ya tendrán más noticias. Todo a su tiempo, saludos”, concluyó Marbelle en Twitter, red social en la que es bastante activa, comentando y compartiendo sus respectivas opiniones sobre la actualidad nacional.

Rafaella, por su parte, rompió el silencio este viernes y negó tajantemente la supuesta golpiza que le propinó a la joven. Asimismo, aseguró que todo está actualmente en las manos de la justicia.

Mediante un comunicado de prensa, la artista también puntualizó que el caso ya fue llevado a instancias legales y que, por el momento, no puede entregar más detalles sobre lo sucedido, ya que podría entorpecer el proceso.

“Queridos amigos y familia, en las últimas horas he sido protagonista de una situación que se ha tergiversado y viralizado, siendo víctimas mi madre y yo de falsas imputaciones e infinidad de agresiones que han afectado nuestro honor y buen nombre. Rechazamos todas las acusaciones que se nos hacen”, precisó.