Revelan la verdadera razón por la que Cristiano Ronaldo se pinta las uñas de los pies

Cristiano Ronaldo, la personalidad más popular del mundo (según el número de seguidores en Instagram), sigue siendo tendencia por motivos futbolísticos, como si seguirá o no jugando en Arabia, pero también causa sensación en redes sociales por razones ajenas al deporte.

Uno de esos detalles que lo tienen en boca de todos fue una publicación que subió en sus perfiles digitales durante sus vacaciones de verano. En el viaje a mar abierto que realizó, compartió con su esposa, Georgina Rodríguez. Sus hijos y algunas parejas amigas también estuvieron presentes.

El delantero portugués disfrutó recientemente de un receso en compañía de su familia. Foto: Instagram @cristiano. - Foto: Foto: Instagram @cristiano

El hilo de fotografías muestra al portugués relajarse en un yate, así como también se le muestra en compañía de su círculo cercano. No obstante, un factor mínimo fue el que saltó a la vista del público y causó furor.

Se trata de las uñas de los pies de ‘El Bicho’, las cuales estaban pintadas de negro. De inmediato, sus seguidores recordaron otras ocasiones en las que también se le había visto usando esmalte de colores, por lo que muchos se preguntaron el motivo de ello. Otros comentaron.

“Adoré tu esmaltado”, “Pedicura”, “Ronaldo con sus pies pintados”, “¿Tiene acaso las uñas pintadas?”, “Sus uñas”, fueron algunos de los más de 74 mil comentarios que ha reunido el post al momento en que esta nota fue editada. Más de 11 millones de “me gusta” aparecieron en el carrusel de imágenes.

Cristiano Ronaldo lució sus uñas pintadas de negro en sus vacaciones más recientes. Foto: Instagram @cristiano. - Foto: Foto: Instagram @cristiano

Mientras tanto, otros seguidores del futbolista lo defendieron, argumentando que otros grandes deportistas de la historia reciente, como Mike Tyson, también tenían la misma costumbre. Asimismo, el usuario de Twitter que se hace llamar Keewee abogó en favor del europeo mencionando que “muchos atletas de alto nivel hacen esto para proteger sus uñas de hongos y bacterias cuando están atrapados en zapatos sudorosos durante horas como unas botas de fútbol”.

Y es que no fue solo el comentario del tuitero lo que hizo del pensamiento algo posible, sino que los médicos lo han confirmado. Los bordes de las piscinas, las playas o los espacios cerrados húmedos (como los zapatos sudados) son algunos de los lugares más fáciles para la proliferación de los hongos. Casualmente, son de los tres escenarios en los que ‘CR7′ pasa más tiempo.

En ese orden de ideas, llevar una capa de esmalte -con o sin color- puede servir como un escudo de protección frente a las infecciones fúngicas. Otros beneficios de pintarse las uñas incluyen protección contra el daño solar, impermeabilización, hidratación e irrigación.

Por tratarse de una personalidad que suele ser tan atenta a su cuidado personal, no sorprendería que tenga conocimiento acerca de todas las ventajas que le traería esa sencilla acción de esmaltar las uñas de sus pies.

Cristiano Ronaldo se ha enfocado en otros negocios recientemente. Foto: Raúl Terrel/Europa Press vía Getty Images. - Foto: Europa Press via Getty Images

Cristiano Ronaldo rompió el silencio y desmintió rumores de crisis con Georgina Rodríguez

Por otro lado, el futbolista salió recientemente a desmentir los rumores que había acerca de una fuerte crisis con Georgina . Luego de que se especulara sobre una posible separación tras haberse filtrado una discusión que tuvieron , la prensa española aseguró que fuentes confiables revelaron que había un distanciamiento entre ellos.

El periodista Abel Planelles, indicó que: “La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que hace un mes tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie. Cristiano sí fue educado”.

Los medios portugueses también habían hablado al respecto y en un momento mencionaron que el distanciamiento de la pareja se debía a los proyectos en los que se encontraba la influencer.

“Se especula que la pareja estaría atravesando por una crisis en su relación, debido a que el reality Soy Georgina, cuya segunda temporada se estrenó hace poco, ha alcanzado un impacto mediático que para nada es del agrado de Cristiano”, detallaron.

La famosa pareja despejó las dudas de separación. - Foto: Tomada de Instagram @cristiano

Sin embargo, Ronaldo tras escuchar los rumores salió a defender su relación con su esposa, madre de sus hijos, asimismo aseguró que ellos siempre estarán juntos: “Va a estar siempre conmigo y yo con ella, los dos juntos somos mucho más fuertes”.