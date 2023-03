Reviven el primer video publicado por Karol G en YouTube, ¿ha cambiado mucho?

Karol G se ha convertido en una de las cantantes de reguetón más importantes del mundo. Con su gran belleza y personalidad, se ha ganado el corazón de muchas personas y con su talento se ha llevado bastantes reconocimientos en la industria musical, lo que le ha permitido posicionarse profesionalmente.

Karol G en concierto en Los Angeles, California, EE. UU. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images) - Foto: Getty Images

Carolina Giraldo ha logrado diversos éxitos a través de canciones como: Provenza, Mami junto a Becky G, Tusa de la mano de Nicky Minaj, Makinon con Maria Becerra, Mi cama, 200 copas o El Barco, sencillos y colaboraciones que han puesto a cantar a hombres y mujeres en diferentes partes del mundo.

Pero a su lista se le suma el último lanzamiento que hizo de su álbum Mañana será bonito que contiene varias canciones que en diversas plataformas siguen estando en tendencia desde el pasado 24 de febrero.

Además, a La Bichota le está yendo tan bien en su carrera musical que en estos días hizo una revelación que la tiene bastante feliz, además de darle las gracias a todos sus seguidores por medio de sus redes sociales.

“Quiero agradecer todo el amor increíble que le han dado a mi álbum, ha sido abismal, estratosférico (...) Me llaman y me dicen que el álbum va a debutar en el # 1 del Billboard Latino, pero más allá me dicen que el álbum está en este momento compitiendo para ser # 1 en Billboard Anglo”, expresó la artista quien además recalcó que ninguna latina ha logrado encabezar ese top, que de lograrlo sería histórico.

Sin embargo, para llegar a donde está, ha tenido que pasar por una larga trayectoria. Desde joven no le temió a luchar por sus sueños y después de su paso por el Factor X, reality musical del Canal RCN empezó a subir videos a YouTube para mostrar su talento.

Poco a poco se fue dando a conocer y empezó a tocar puertas para dar sus primeros pasos. Uno de esos fue cuando estuvo acompañando a Reykon como corista y al notar su talento se lanzó para pedirle al artista una oportunidad para cantar a dúo. 301 fue la canción que lanzaron juntos y la cual hizo que Karol G empezara a tomar fuerza.

Luego de este lanzamiento, la artista paisa colaboró con el reconocido Nicky Jam en el sencillo Amor de dos. En este video Karol G luce muy diferente a como se ve actualmente, puesto que su cabellera era de color negro con algunos toques dorados; además compartió set con la actriz Lina Tejeiro que también ha cambiado bastante.

Karol G, más exitosa que nunca tras el estreno de su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’

Karol G vive un momento de ensueño: desde el lanzamiento de su reciente álbum, Mañana será bonito, la reguetonera paisa está triunfando en el mundo.

El gran boom que tuvo su nueva producción discográfica se debe en gran medida a la colaboración de Karol G con su coterránea y una de las divas pop más importantes del mundo, Shakira, con quien se une en la canción TQG, donde las dos siguen desgarrando letras despechadas que todos los fanáticos relacionaron de inmediato con las exparejas de las dos artistas, el cantante puertorriqueño Anuel AA, en el caso de la paisa, y el exfutbolista español Gerard Piqué, con relación a la barranquillera.

Shakira y Karol G lanzaron su canción TQG. - Foto: Instagram: Shakira y Karol G

Para empezar, solo un par de días después de que estrenara el álbum, la cantante urbana empezó a acumular cifras envidiables: récord de un álbum femenino latino con más de 32 millones de reproducciones en Spotify, es número uno global en Apple Music Lifetime y es el segundo debut femenino más grande de la historia en YouTube.

Sin embargo, en medio de ese excepcional momento de su carrera, La Bichota hará una pausa en los escenarios para recargar energías y saborear los éxitos alcanzados.