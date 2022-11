Ricardo Montaner habló sobre la serie de su familia en Disney

La familia Montaner es muy reconocida en el mundo por su música, pues son una de las más importantes en cuanto al entretenimiento y cultura, ya que muchas de sus canciones y producciones se encuentran en el top de las más escuchadas a nivel mundial.

Vale decir que el artífice del núcleo, principalmente, es Ricardo, que cuenta con una exitosa carrera musical que le ha dado gran reconocimiento nacional e internacionalmente desde los años ochenta y que hoy se mantiene vigente, más de 40 años después de Yo que te amé, su primer sencillo.

Sus baladas han superado fronteras y marcan el camino para otros artistas alrededor del mundo, incluyendo a sus hijos Mau y Ricky, su hija Evaluna, y su yerno, Camilo Echeverry, entre otros.

Recientemente, Disney+ estrenó la serie Los Montaner, una producción que como describe la misma plataforma narra “el día a día de una de las familias más famosas de América Latina. Se ofrece un acceso privilegiado a los momentos íntimos de la familia y a la trayectoria artística de cada uno de sus integrantes”.

Desde que se anunció la llegada de esta producción al gigante de streaming, varios usuarios en redes sociales abrieron un debate. Algunos están felices de ver lo que sucede dentro de la familia, pero hay otros que están un poco hartos de ver a este clan en todas partes.

Ricardo Montaner se pronunció sobre la nueva producción en ‘streaming’

En entrevista con Publimetro, el cantante venezolano dio a conocer que él y su familia aprendieron que no todo en la vida es un libreto y que existen muchas cosas que las personas tienen que contar que pueden ser interesantes.

El artista, quien estuvo acompañado de su esposa Marlene, también dijo que una de las cosas que más habían disfrutado era mostrar cuánto se aman cada uno de los integrantes de la familia y hacerles saber a los televidentes que la esencia de su serie era eso, mostrar la importancia de la unión.

La pareja agregó que la experiencia que vivieron al grabar fue muy tranquila ya que todo fue muy natural y en algunas ocasiones se les olvidaba que había un equipo de producción grabando cada detalle y movimiento.

Recientemente, Ricardo Montaner compartió un video en su cuenta de Instagram donde salen todos los integrantes de su familia; allí se hicieron tres preguntas para que sus seguidores conocieran un poco más sobre ellos.

Una de las preguntas que más causó risa entre los fans fue acerca de quién era más probable que se durmiera en cualquier lado, a lo que todos los Montaner respondieron que era el colombiano Camilo. “Se duerme en cualquier lado”. Por su parte, el cantante también respondió: “¿Quién más podría ser? No, yo”.

“Sí, somos una secta”: Camilo Echeverry se refiere a la familia Montaner

Evaluna y su esposo Camilo han dado algunas declaraciones, en entrevista con ‘El Universal’, sobre cómo han sido percibidos por el público.

“Sí, somos una secta”, bromeó Camilo, en respuesta al análisis que hizo una psicóloga a toda la familia Montaner, asegurando que por sus comportamientos y lenguaje corporal parecían de “una secta”.

Inmediatamente, Evaluna aclaró que a su padre no le agradan ese tipo de comentarios: “A mi papá le molesta que le digan así a la familia porque él es muy orgulloso de ella y como que para él es un insulto gigante que lo vean no como lo que es, pero a mí me da mucha risa que digan eso, la verdad es muy gracioso”.

Ante los comentarios de ambos artistas, los usuarios no tardaron en reaccionar y comentar sus opiniones al respecto, algunos a favor y otros en contra.