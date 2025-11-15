Se retrasa la fecha de liberación del polémico rapero Sean ‘Diddy’ Combs por presunta mala conducta en prisión

La fecha de liberación de Sean ‘Diddy’ Combs, el famoso rapero y empresario, fue pospuesta luego de que se revelara que él habría violado múltiples reglas penitenciarias, incluyendo presuntamente el consumo de alcohol. La fecha, que estaba fijada para el 8 de mayo de 2028, ha sido pospuesta para el 4 de junio del mismo año. Tras la filtración de la nueva fecha, su equipo ha negado los rumores de mal comportamiento y ha asegurado que el artista está enfocado en su rehabilitación.

Actualmente, el polémico rapero participa en un programa de rehabilitación por abuso de sustancias en la prisión federal de Fort Dix, Nueva Jersey, que podría reducir su condena si lo completa con éxito. Combs fue condenado a más de cuatro años por cargos relacionados con la prostitución y enfrenta además un periodo de libertad supervisada tras su salida. Su defensa ha iniciado un proceso de apelación para tratar de acelerar su caso.​

Ya hay fecha

| Foto: GETTY IMAGES

La esperada secuela de El diablo viste a la moda, que llega 20 años después del éxito original, ya tiene fecha oficial de estreno. En el anuncio, hecho por 20th Century Studios, se confirmó que la cinta estará en cine el viernes 1.° de mayo de 2026. La película reunirá al público con personajes icónicos como Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, y su antigua asistente Andy Sachs, llevada a la pantalla por Anne Hathaway, además de contar con nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh.

La trama promete explorar el desafiante mundo de las revistas de moda en una era digital, mezclando escenarios entre Nueva York e Italia. La producción incluyó desfiles de moda reales, destacando la vuelta de un clásico que se convirtió en un referente cultural. La secuela se estrenará el mismo fin de semana en el que se realizará la MET Gala 2026, que –como es tradición– se llevará a cabo el primer lunes de mayo.

Se presentará en Bogotá

| Foto: GETTY IMAGES

El Gran Combo de Puerto Rico llegará por primera vez al Movistar Arena de Bogotá el 22 de mayo de 2026 para celebrar su aniversario número 64. Este icónico grupo, conocido como ‘La Universidad de la Salsa’, ha acumulado una impresionante trayectoria con más de 40 álbumes y numerosos reconocimientos internacionales.

Entre sus logros se destacan premios Grammy Latino, discos de oro, el Congo de Oro de Colombia y el Agüeybaná de Oro de Puerto Rico. Fundado y dirigido por don Rafael Ithier, una leyenda viva de la música latina, este concierto repasará éxitos como Un verano en Nueva York y Brujería. Las boletas estarán disponibles desde el 13 de noviembre de 2025 –con precios desde los 99.000 pesos colombianos– para los amantes de la salsa que no quieren perderse esta gran fiesta musical.

Fracaso en cines

| Foto: AFP

Sydney Sweeney, la reconocida actriz de la serie Euforia, hizo historia con su película Christy, protagonizando uno de los peores estrenos en taquilla de todos los tiempos. El biopic sobre la legendaria boxeadora Christy Martin recaudó apenas 1,3 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, a pesar de estar en más de 2.000 salas. Con un promedio de solo 649 dólares por sala, se ubica entre los diez peores debuts del cine en la última década.

El fracaso de la cinta se da a pocos meses de la polémica desatada por la misma actriz, tras protagonizar la campaña de jeans junto a American Eagle, en la que se le acusó de promover la superioridad genética y los estereotipos raciales. La creciente lluvia de críticas en contra de Sweeney ha generado movimientos en la publicidad de la tercera temporada de Euforia. De acuerdo con Daily Mail, Zendaya, protagonista de la serie, se habría negado a hacer la rueda promocional junto con Sweeney.

Absuelto

| Foto: GETTY IMAGES

El actor surcoreano Oh Young-soo, reconocido mundialmente por su papel como el jugador 001 en la aclamada serie El juego del calamar, fue absuelto de las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra. La decisión tomada por un tribunal de apelación en Corea del Sur revocó la condena previa de ocho meses de prisión suspendida que pesaba sobre el actor, debido a la falta de pruebas concluyentes.

El proceso judicial, que duró casi tres años, inició luego de que Young-soo hubiera presuntamente “abrazado y besado en la mejilla a una actriz en contra de su voluntad”, durante una gira regional de teatro en 2017. Luego de la decisión del tribunal, la denunciante aseguró, a través de un comunicado de prensa: “Aunque hoy el tribunal haya absuelto a Oh, continuaré diciendo la verdad hasta el final”.

Condecorada en el Congreso

| Foto: Luisa González-COLPRENSA

La modelo y presentadora Claudia Bahamón recibió la Orden de la Democracia, por parte del Congreso de la República, en reconocimiento a su compromiso con la protección ambiental, la educación ecológica y la promoción de prácticas sostenibles.