“Se sufre”: Mary Méndez hizo confesión sobre sus fotos cuando hace ejercicio

Mary Méndez hizo confesión sobre sus fotos cuando hace ejercicio

Mary Méndez y su obsesión por el ejercicio

“No era una experiencia chévere, un disfrute, sino que me estaba dando más duro todos los días. Me paraba frente al espejo y decía: ‘No me gusta esto, tengo que cambiar esto otro’. Me comparaba con atletas internacionales y se me convirtió en un caos. Además, veía la comida como si fuera el enemigo y no solo eso: me creía victoriosa porque solo comía pollo y brócoli, y cuando me antojaba de un postre me sentía la más inmunda de todas”.