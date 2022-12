Sebastián Villalobos conmueve al hablar sobre uno de los momentos más fuertes en su vida

Sebastián Villalobos es un reconocido influencer colombiano que se ha ganado el cariño de la gente gracias al contenido que empezó a generar en redes sociales con el paso de los años, al punto que llegó a ser contactado para participar en la segunda parte de la telenovela de Disney Soy Luna, y en National Geographic (NatGeo) Kids, condujo el programa NatGeo Lab.

Hace unos meses dio de qué hablar tras su ruptura con Camila Santamaría, a quien el creador de contenido, de 26 años, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Solo tengo palabras de agradecimiento para ti. No han sido semanas fáciles, pero supongo que el tiempo se encargará de que todo fluya de la manera en que debe fluir. Hoy abrazo al universo que nos vio encontrarnos, conocernos y vivir toda esta travesía juntos. Te deseo todo lo bonito que el camino tenga para ti, siempre te lo dije y siempre lo diré: viniste a ser muy grande y a cumplir propósitos muy grandes, como lo hiciste conmigo y como espero yo haberlo hecho contigo también (...)

Sentí que a tu lado crecí y volví a ser niño al mismo tiempo, y entiendo que hoy, por razones diferentes al amor... nos separamos y dejamos que la energía corra y nos cuente qué es lo que viene a nuestras vidas. De mi parte, tienes una persona que siempre que pueda ayudarte, no dudará en hacerlo. Aquí estaré desde la distancia, viéndote crecer, superarte y cumplir todos esos sueños que me decías que querías lograr, y estaré celebrando el verte realizándolos. Bonita vida y que Dios bendiga cada uno de tus pasos, Marte”.

Pues bien, recientemente, Villalobos, más conocido como Sebas en redes, decidió abrir su corazón a sus más de 10 millones de seguidores para tocar un tema de su vida que nunca en redes había mencionado: la relación con su padre.

A pesar de que en público el influenciador se ha mostrado muy familiar con su mamá y su hermano menor, los usuarios no conocían nada sobre su padre, alguien a quien no ve desde hace más de 14 años, por lo que, en un reto personal de cambio y superación, se refirió al tema.

“Le escribí a mi papá después de 14 años de no tener ningún tipo de comunicación con él. Sinceramente, yo tuve una infancia normal, Dios me dio la mejor mamá del mundo y eso realmente nunca me hizo sentir la ausencia de mi padre”, señaló en su Instagram.

El mensaje lo acompañó de varias imágenes de su infancia, donde agregó que: “Crecí como cualquier otro niño, tuve las mismas oportunidades, etc... A medida que fui creciendo, poco a poco fui sintiendo la necesidad de buscar respuestas sobre su abandono y esas cosas... y ahora, realmente siento que la razón que sea por la que haya ocurrido, pasa a un segundo plano...

Hoy no quiero respuestas, solo quiero sanar y permitirme aliviaban las cargas que fui creando por su ausencia, hoy solo quise dejar mi ego y mi orgullo a un lado para escribirle un mensaje que aunque corto, le dio a mi alma una paz y una tranquilidad que aunque describiera con palabras, no podrían entender. Hoy abrazo a este niño interior, que en silencio se hizo tantas preguntas y que hoy entiende que más valioso que las respuestas, es el sentimiento de haber finalmente perdonado...

Agradezco haber tenido lo que tuve y también lo que no, porque hoy ese niño calvo que ven en la foto, creció y quiere seguir creciendo, con fe en que Dios puso cada situación en el camino para aprender algo mucho más grande que cualquier cosa que pueda ver y tocar”.

Adicionalmente no descartó la posibilidad de poder encontrarse con su padre después de tantos años. “No sé cuando vaya a verlo a él, a mi hermano y conocer a mi hermana (sí, tengo una hermana 🥺) pero que el día que Dios nos haga coincidir, espero poder fluir con el proceso y seguir caminando siempre en pro a aprender y buscar la mejor versión de mí. Perdonen, amen, envíen ese mensaje que tanto han pensado en enviar... La vida cambia en un segundo”, concluyó.