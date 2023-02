Sebastián Yatra y su ‘peligroso’ reto que ha desatado polémica: “Están locos”

Sebastián Yatra es uno de los artistas más reconocidos en la actualidad no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. El cantante se ha convertido en una gran figura gracias a su música y colaboraciones con otros artistas, así como su participación en las canciones de algunas películas.

Recientemente, el artista nacido en Medellín lanzó una nueva composición, Una noche sin pensar, con la que busca lograr mucho éxito y por eso ha estado usando las redes sociales para promocionar su sencillo junto a varios famosos creadores de contenido.

Yatra obtuvo dos Latin Grammy este año: Mejor Canción Pop por Tacones rojos y Mejor Álbum Vocal Pop por Dharma, su más reciente trabajo discográfico. - Foto: Omar Vega-FilmMagic-getty images

En una de las publicaciones que hizo el cantante por medio de su cuenta de Instagram, dejó ver que su canción no solo es divertida, sino también arriesgada, y busca que quienes sientan la música hagan “locuras” como a la que él se atrevió.

Incitando a sus seguidores a hacer su reto, el cantante se grabó junto a una tiktoker llamada Brianda Dayanara corriendo con poca ropa hacia el mar durante la madrugada, con la temperatura muy baja y mientras las olas estaban bastante altas.

Precisamente como la canción habla de “una noche sin pensar”, el cantante agradeció a varios influencers por estar “tan locos como él” y meterse al mar a las 5 de la mañana.

Aunque varios de sus fans comentaron el video queriendo replicar su reto, otros manifestaron su preocupación teniendo en cuenta que entrar al mar cuando no hay sol es muy peligroso, y por eso es que está prohibido estar en las playas de noche.

“Yo quiero pero con vos”, “Discriminación a Bolivia jeje”, “Aquí en Bogotá llueve casi todo el tiempo, eso sirve?”, “Medellín salió del chat** jajaja sirve Guatapé?”, “Sebas, yo lo quiero hacer, pero aquí en España es invierno y el agua está fría, si quieres lo hago en verano pero no puedo ahora, sino me da una hipotermia jajaja”, “No, están locos quieren likes y como no tienen talento se juntan contigo que lo desbordas”, “Sebas tu pretendes que me vaya a una playa y haga el trend a las 4 de la madrugada? porque lo veo difícil”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores del cantante entre bromas y halagos por su video y por su canción.

El cantante colombiano hace historia al poder alzar la estatuilla dorada de los Premios Óscar 2022 - Foto: Getty Images / Neilson Barnard

Al estilo de Shakira: así fue la “indirecta” de Tini Stoessel a Sebastián Yatra

El cantante colombiano Sebastián Yatra y la argentina Tini Stoessel sostuvieron una relación sentimental, de las más comentadas en 2019, cuando se confirmó por parte de ambos. Pero en mayo de 2020, antes de que la relación cumpliera un año, los artistas dieron a conocer que habían terminado.

Para ese momento, ambos publicaron en sus redes sociales un mensaje confirmando la ruptura, que dejó más dudas que certezas sobre las causas que llevaron a ponerle fin al noviazgo. Cuando se conoció el anuncio, Yatra se encontraba en Colombia y Tini en Argentina, y llevaban varios meses sin verse por culpa de la cuarentena debido a la covid-19, que estaba en su punto más crítico.

La 'indirecta' muy directa de Tini Stoessel a Sebastián Yatra en su nueva canción. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @tinistoessel y @sebastianyatra

Ya han pasado varios años desde su ‘historia de amor’, y cada uno rehizo su vida con personas diferentes: por un lado, la cantante argentina está involucrada sentimentalmente con el futbolista campeón de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, Rodrigo de Paul; y por su parte, el compositor colombiano podría estar, según rumores y sin nada confirmado por los artistas involucrados, en una relación con la intérprete Aitana, pero hay un nuevo hecho que tiene de nuevo a la joven expareja dando de qué hablar en redes sociales.

Los rumores que han surgido tienen qué ver con el lanzamiento musical de Tini Stoessel el cual lleva por nombre Las Jordans. Pues bien, muchos usuarios han decidido relacionar la letra de esta canción con el colombiano Sebastián Yatra.

Sebastián Yatra en Hollywood, California. - Foto: Getty Images

Al estilo de Shakira, con sus constantes dardos a Gerard Piqué con Music Session #53, e incluso, Miley Cyrus con su exitoso tema dedicado a su ex pareja Liam Hemsworth, Flowers, ahora la argentina también se estaría uniendo a estas ‘dedicatorias’ dirigidas a su ex.

En los últimos días, Tini estrenó su nuevo álbum Cupido y junto con él, su más reciente canción estrenada dos días después. Esa fecha significó no solo el festejo del amor, sino además, decidió mandarle un claro y contundente mensaje a su expareja y a su presunta nueva pareja, la española Aitana.

Estas son algunas de las estrofas que sus seguidores relacionan con la relación pasada de la argentina: “Todo el mundo preguntando quién es ella. Más dura, más suelta, más bella. Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no. No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España”. De acuerdo con los rumores, la canción no solo iría dirigido a su expareja, sino también a la persona con la que se le relaciona sentimentalmente, la española Aitana.

Sin embargo, otros, por el contrario, desmienten este rumor, pues supuestamente la canción habría sido escrita hace más de un año y el artista colombiano se conocería con la catalana desde hace poco, justo para diciembre del año pasado.

Todo comenzó luego de que Aitana Ocaña Morales, de 23 años, terminó su relación con el actor español Miguel Ángel Bernardeau, reconocido por haber dado vida a Guzmán en la popular serie de Netflix Élite.

Tanto el colombiano como la española ya se conocían, pues juntos participaron como jueces del formato televisivo La Voz Kids. De modo que los medios europeos comenzaron a recopilar una que otra pista, acompañada de especulaciones.

Es una cantante española y tiene 23 años. - Foto: Instagram: @aitanax

Después, la dupla de artistas subió la temperatura, ya que dieron a conocer que en el comienzo del Año Nuevo 2023 estuvieron juntos y compartieron con conocidos y allegados, en Londres.

A pesar de que son varios los rumores que surgen en torno a la pareja y ahora a la letra de Las Jordans, pero lo cierto es que Tini parece estar pasando por una de sus mejores etapas en lo sentimental junto al campeón mundial, quien, a su vez, luce bastante enamorado.