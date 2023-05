Shakira aviva los rumores de romance con jugador de la NBA; una publicación la habría dejado en ‘evidencia’

Shakira sigue dando de qué hablar en los medios internacionales y las plataformas digitales; especialmente, por los diversos detalles que han surgido en los últimos meses en torno a su vida personal, familiar y profesional. De hecho, la cantante colombiana fue centro de comentarios y reacciones, luego de confirmar su separación con el exdeportista Gerard Piqué, con quien convivió por casi 12 años; así como mostrar la nueva etapa de su vida, que inició al radicarse en Miami, Florida, en Estados Unidos, junto a sus dos hijos, Sasha y Milan, y sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado.

En los últimos días, la artista se ha visto muy activa en el territorio estadounidense, donde no solo ha publicado en sus redes sociales los varios planes que ha compartido; también, ha sido captada por los paparazis, en actividades como una cena con Bizarrap y Duki, un rato de descanso con sus retoños y un evento deportivo de los Miami HEAT, equipo oficial de la ciudad en la que reside, al cual asistió.

Shakira, también estuvo en un evento de carreras automovilísticas. (Photo by Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) - Foto: Formula 1 via Getty Images

Pero hay algo que es tema de conversación entre los usuarios de las plataformas digitales sobre la colombiana, por un partido de baloncesto al que asistió. Se trata del rumor de un posible romance entre la artista y una estrella de los Heat, Jimmy Butler.

El rumor se desató por las cuentas oficiales de Instagram de ambas celebridades, donde dejaron en evidencia, además de lo reseñado por el diario Marca, que ambos involucrados se habrían empezado a seguir mutuamente en cada una de sus cuentas oficiales de la red social.

Por lo que, al parecer, el estadounidense, de 33 años y quien mide poco más de dos metros, podría estar ‘interesado’ en la intérprete de Te Felicito. Pero, pese al ‘acercamiento’, lo cierto es que ninguna de las dos partes involucradas ha hablado al respecto para confirmar o desmentir las especulaciones que han surgido y tomado fuerza en las plataformas digitales; por lo que, todo quedó ahí, en simples rumores ‘de pasillo’.

Jimmy Butler forma parte del equipo Miami Heat. - Foto: Getty Images

Ahora, el tema vuelve a tomar fuerza y todo por una reciente publicación en las historias de Instagram de la cantante. Allí, Shakira hizo un curioso “acróstico”, que muchos de sus seguidores han tomado como una indirecta para el ‘as’ del básquet internacional.

Con un fondo negro, la colombiana puso el siguiente mensaje en inglés: “This is my acrostic for today” (Este es mi acróstico para hoy)”, haciendo referencia a su última canción Acróstico, una balada que hizo recordar a muchos sus inicios en el pop y que contó con las colaboraciones de sus hijos.

En su acróstico, una composición poética cuyas letras forman un vocablo o una frase, la celebridad desglosa la palabra ‘Heat’, cuyo significado en español es calor.

“Heroic, Extraordinary, Awesome, Team” (Heroico, Extraordinario, Asombroso y Equipo)”, son los adjetivos en inglés que colocó la colombiana.

La cantante compartió un mensaje en las redes sociales con el que juega al despiste. - Foto: Tomada de Instagram @shakira

Cambio de planes por sus hijos

La cantante colombiana habría decidido dar un giro y tomar ‘importantes decisiones’; primero, de “prescindir del despacho de abogados que la asesoraba en Barcelona”, España, cuando adelantaba el tema de su divorcio con Piqué.

Pilar Meña fue la abogada que defendió a Shakira durante los últimos meses de separación, logrando el aval para que la barranquillera lograra llevarse a sus hijos a vivir con ella a Miami, ciudad donde la colombiana ha retomado su carrera musical, su vida social y hasta se rumora que está empezando una vida sentimental con otro hombre; sin embargo, esa información aún no se ha confirmado.

De hecho, de acuerdo con el diario La Vanguardia, Meña ya no es la apoderada de la artista, pues, al parecer, la cantante de TQG ya la habría relevado por un prestigioso bufete de abogados estadounidense, quienes serían los encargados de poner en marcha la siguiente batalla legal, entre los que alguna vez fueron los Piqué Mebarak.

La segunda decisión y cambio de planes, sería el tiempo de vacaciones que tendría derecho a disfrutar el exfutbolista con sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes, se suponía, viajarían a Barcelona a finales de mayo y pasar allí, junto a su familia paterna, todo el tiempo de receso veraniego. Sin embargo, los niños tendrán estudios hasta finales de junio, según la información de portal, y esto desataría un nuevo encuentro entre abogados para reajustar el acuerdo pactado inicialmente y una ‘guerra’ entre la expareja.

La artista utilizó a sus hijos en un video y el exfutbolista tomaría acciones. - Foto: Fotograma, 0:16, Shakira - Acróstico (official Video) - YouTube Shakira - Instagram @3gerardpique

“Algo ha cambiado en el ánimo de la artista colombiana como para no confiar en una representación que la ha defendido con garra hasta la fecha... La negociación que ahora está en marcha, que afecta a Milan y Sasha, y las que se produzcan en el futuro serán, posiblemente, más complejas”, informa el portal español.

Mientras tanto, “Piqué sigue manteniendo su confianza en el despacho Tamborero Abogados”, con el que inicialmente hizo su proceso de separación, aseguró el portal AS.

Queda esperar entonces si la exabogada de Shakira se pronuncia y cómo se va a proceder una vez los niños terminen su año escolar, a ver si finalmente viajan a Barcelona, se encuentran con Piqué en otro lugar del mundo o simplemente tendrían que empacar maletas para volver de forma definitiva a su tierra natal, ahora para vivir con su padre y la nueva novia de este, Clara Chía Martí.