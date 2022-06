¿Shakira le dedicó su último sencillo a Piqué? La artista habló de su significado

Shakira ha sido el centro de la farándula mundial luego de que comenzaran los rumores de la ruptura de su relación sentimental con el futbolista español Gerard Piqué. Días después se confirmó la noticia, que surgió aparentemente por una infidelidad del futbolista, que hace varios días estaría viviendo en su apartamento de soltero, según lo indicado por los medios de comunicación de Barcelona.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, dice el comunicado publicado por la agencia de comunicación de la cantante, que dio fin a los rumores y confirmó la separación de la pareja.

Luego de confirmarse la separación comenzaron a surgir varios rumores sobre Shakira. Uno de ellos decía que la cantante habría sufrido un ataque de ansiedad que la habría llevado a la clínica, lo cual posteriormente fue desmentido por su jefe de prensa.

Fue así como también comenzaron los comentarios acerca de su nueva canción, Te felicito, la cual presentó hace poco junto al cantante de reguetón Rauw Alejandro. Y se revivió una entrevista que había dado la barranquillera antes de conocerse el rumor de su separación de Piqué.

En el medio de comunicación europeo This Morning, la periodista le dijo a la artista colombiana: “Te felicito, Shakira, por este concepto de canción, de cómo construimos una idea de hombre perfecto en nuestra cabeza y después no es así en la realidad”.

Ante lo cual Shakira respondió en ese momento: “Nos pasa a todas, una vez cada cierto tiempo, a las mujeres... Tú crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como lo pensabas”.

Incluso, más adelante hubo otro comentario que los fanáticos de Shakira han revivido en las últimas horas. Durante la entrevista le preguntaron qué significaba la cabeza de un hombre adentro de una nevera, como se puede observar en una escena del videoclip oficial de la canción.

Shakira respondió: “Finalmente, quería encontrar la verdad”.

Las declaraciones hechas hace varios días han tomado fuerza nuevamente, luego de conocerse que Shakira se separó del futbolista, aparentemente por una infidelidad. Por lo que luego varios seguidores de la cantante se animaron a decir que la canción habla de la vida sentimental de la barranquillera.

La nueva canción de Shakira, Te felicito, la cual muchos ahora piensan que es dedicada a Gerard Piqué, comienza con una frase que dice: “Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso, me di cuenta de que lo tuyo es falso”.

Más adelante dice: “La gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Por su parte, la letra del coro dice: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien ese show”, frases que los fanáticos de la colombiana han comenzado a compartir en redes sociales relacionándolas directamente con el final de la relación de la cantante con el reconocido futbolista del Barcelona de España.