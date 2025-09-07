En el marco de su gira actual Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha sido protagonista de emotivos momentos en el escenario que, en cuestión de minutos, se han tomado las redes sociales generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Uno de estos espacios de emoción y mucha alegría, tuvo como protagonista a uno de los más fieles fanáticos de la artista barranquillera, quien aprovechó su presencia en uno de sus más recientes shows en México para hacer una revelación que la dejó en shock.

En las imágenes del video que se difundió y rápidamente captó la atención de millones de usuarios en redes, se observa que Shakira, de manera repentina, decide detener su presentación en el escenario del Estadio GNP en Ciudad de México por unos segundos, luego de reconocer a este fiel seguidor que llevaba consigo un cartel, en el que apuntó que la ha acompañado en 23 conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

“¿Qué dices, que este es tu concierto número 23?, ¿número 23? ¡Me muero! ¿Esaú... Esaú? Gracias, ya te debes saber mis coreografías mejor que yo, ¿no?”, comentó la artista colombiana visiblemente conmovida por el apoyo de su fanático.

Adicionalmente, señaló que por personas como Esaú es que sigue adelante con su carrera, “me inspiran. Son ustedes, gracias por la magia”.

El video de esta escena, además de viralizarse en diferentes cuentas de Instagram, TikTok y Facebook, fue compartido por el mismo Esaú, quien no paró de gritar de la emoción mientras Shakira reconocía su lealtad y expresaba su agradecimiento frente al público.

“GRACIAS SHAKIRA ! No me lo puedo creer 🥹, desde la primera vez que te vi en vivo en Querétaro 2007 con tan sólo 16 añitos, jamás me imaginé que tendría tantas 'Shakibendiciones’. No tienes idea de lo que me has hecho feliz y de cómo siempre has estado presente en mi vida con tu música, tu ideología, tus letras, tus valores, con TODO TU SER. Te amo, te admiro, con todo mi corazón y mis fuerzas. 🫂❤️✨️🫶🏻”, escribió el admirador de la barranquillera en la descripción de su publicación, que ya acumula más de 4 mil ‘me gusta’.