En imágenes: así lucía el papá de James Rodríguez cuando era futbolista; en redes lo recuerdan con cariño

Entre los tantos triunfos que ha tenido James Rodríguez a lo largo de su trayectoria como futbolista, no cabe duda que se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, luego de lograr la clasificación de Colombia al Mundial 2026.

El encuentro decisivo fue contra Bolivia, donde el volante cucuteño marcó el gol que abrió camino para la la contundente victoria 3-0.

A raíz de este enorme logro, sus seguidores empezaron a felicitarlo a través de las plataformas digitales. Además, hubo quienes revivieron unas fotografías de su padre, James Wilson Rodríguez, cuando era futbolista y, al igual que él, destacaba en la cancha.

Las imágenes fueron compartidas por la hermana menor del deportista, Danna Rodríguez, por medio de su cuenta de Instagram. Aunque la publicación se realizó originalmente en agosto de este 2025, los seguidores de James Rodríguez volvieron a comentarlas recordando con cariño a su progenitor.

En el carrusel de fotos se puede ver a Don Wilson Rodríguez en su época dorada como futbolista, cuando jugó en varios equipos del fútbol nacional y participó en el Mundial Sub-20 de 1985, convirtiéndose en una figura destacada en su momento.

Deportivo Cali, Deportes Tolima, Cúcuta y Envigado fueron los clubes en los que compitió profesionalmente en su juventud. Además, logró vestir la camiseta amarilla de la Selección Colombia cuando fue uno de los jugadores del conjunto que compitió en el Mundial Sub-20 de 1985.

En la publicación, la joven explica que es con motivo de su cumpleaños, recordando aquella época en la que la pasión por el fútbol hacía brillar a su papá no solo en las canchas, sino en portadas de populares medios de comunicación, luciendo también la camiseta número 10.

Entre las reacciones de los usuarios en Instagram, varios aseguran comprender mejor el talento de James Rodríguez como futbolista, destacando el importante legado que le dejó su padre como una pasión heredada.

Cabe mencionar que Don Wilson Rodríguez ha sido noticia en los últimos días, pero no por su relación con el futbol, sino más bien por su ausencia en el partido contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla por quebrantos de salud.

Según informó Gol Caracol, justo el día del partido, el profesor Jorge Luis Bernal, una persona cercana a James Rodríguez padre confirmó que fue operado de urgencia.

“Sí, él está muy enfermo. Lo operaron incluso de la garganta, está en recuperación, y bueno, vamos a ver si con confianza en Dios se mejora, porque fue un tumor que le salió en la garganta”, comentó.