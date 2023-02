Shakira se destapó y reveló cuál es el síndrome que padece

Shakira, sin duda alguna, se ha consolidado en el último tiempo como una de las artistas más importantes a nivel mundial y continúa cosechando éxitos tras su ruptura con Gerard Piqué, ya que de ese dolor han nacido varias exitosas canciones.

Una de estas fue la colaboración que hizo con el productor argentino Bizarrap, Sessions #53, la cual se convirtió en todo un fenómeno musical y superó rápidamente los 200 millones de reproducciones en YouTube, siendo una de las canciones más escuchadas en la historia de esa plataforma.

Pues bien, la barranquillera decidió romper el silencio y hablar, en lo que sería su primera entrevista en video desde su ruptura, con el periodista mexicano Enrique Acevedo, en el programa En punto, del canal N+, cadena mexicana de noticias del grupo Televisa. Allí, aprovechó para hacer algunas revelaciones contundentes sobre su vida personal, familiar y de trabajo.

Shakira y Enrique Acevedo. - Foto: Enrique Acevedo en Instagram

“Mis letras, canciones y música en general son más elocuentes que yo misma, y siempre a través de ella he intentado ser honesta, además de utilizarla como catarsis y terapia. Mis canciones son más eficaces que una visita al psicólogo”, dijo la barranquillera entre risas, haciendo referencia a las letras de sus últimas canciones Te felicito, Monotonía, Session #53 y TQG que han servido de catarsis y terapia para recuperarse.

Asimismo, la artista reconoció que siempre fue muy dependiente emocionalmente de los hombres y habló de las leves muestras de un síndrome que no le ha permitido ser del todo feliz.

“Creo que yo también compraba esa historia de que esa mujer necesitaba un hombre para completarse (...) Yo también tuve ese sueño de tener esa familia donde los hijos contarán con un padre y una madre que vivieran bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra la forma de compensarte de alguna manera y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños maravillosos”, dijo Shakira refiriéndose a Milan y Sasha, quienes están muy vinculados a sus procesos creativos.

Shakira en entrevista en el Canal de las Estrellas. - Foto: Captura de vídeo/ Canal N+

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, tengo que confesarlo (...) He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta de alguna manera he logrado entenderla desde otra perspectiva”, agregó.

El leve síndrome “que no la deja ser completamente feliz”

Muchas personas en algún momento de su vida han sentido que no hacen lo suficiente o que no está del todo bien. Shakira no es ajena a ese 70 % de la población mundial que, según la Universidad Nacional Autónoma de México, padecen dicha condición.

“Sufro levemente del síndrome del impostor, que todavía no me lo creo, que todavía no creo que soy tan capaz como dicen que soy o tan hábil, creativa, inteligente o talentosa. Quizá esa pequeña patología me mantiene motivada queriendo descubrir quién soy y lo que puedo dar (...) Si es verdad que siempre he sido muy inquieta y que tengo una deuda conmigo constantemente que quiero comprobar si aún me queda ese talento, si no ha desaparecido... Estoy chequeando que todo este como lo había dejado”, confesó la barranquillera.

La cantante en su aparición en la pasada edición del Festival de Cannes. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

¿Qué es el síndrome del impostor y cuáles son sus síntomas?

El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que hace que quienes lo padecen sientan que nunca se encuentran a la altura de las circunstancias o que son incapaces de aceptar que merecen lo que han obtenido como fruto de su esfuerzo y trabajo.

Aunque no es un trastorno reconocido en los manuales diagnósticos, como el DSM-5, se trata de un fenómeno psicológico que puede afectar a personas de todas las edades, géneros y niveles de éxito. Este trastorno tiene diferentes niveles y puede aparecer de manera temporal, como consecuencia de algún cambio que se haya producido en la vida personal, profesional o social, o prolongarse y empeorar con el tiempo.

No se le reconoce como un trastorno clínico, pero bajo este término se agrupan un conjunto de síntomas que pueden causar malestar emocional. Son diversos los signos que pueden indicar que una persona padece este síndrome, de acuerdo con el portal Psicología y Mente.

Síndrome del impostor - Foto: Getty Images