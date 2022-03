“Te están viendo la cara”, el comentario que le abrió los ojos a Nodal sobre Belinda

Luego de tres semanas de haberse confirmado la noticia de la ruptura de Christian Nodal y Belinda, el periodista mexicano Gustavo Infante contó un poco lo que sucedió y que llevó a Nodal a tomar la decisión.

Si bien se conocía que se podía tratar de temas monetarios, por una plata que la cantante le había pedido prestada a Nodal, el periodista reveló que se trataba de algo más grande. De acuerdo con el relato del periodista, Nodal tomó la decisión de romper con Belinda luego de que la madre de él, Cristy Nodal, realizara una auditoría para ver los gastos de su hijo.

Esto sucedió luego de que la pareja llegara a México después de un viaje a España. “Nodal empezó regalando bolsas carísimas, abrigos, pagándole los empleados a Belinda y demás, y se fueron tres o cuatro meses a Barcelona. Belinda fue con un staff de cinco personas. Entonces, ¿quién creen que le pagaba el staff a Belinda? ¿Quién creen que le pagó el carro a Belinda en Barcelona? ¿Quién creen que pagó el hotel, la casa, el carro? Nodal, todo”, aseguró.

Estos acontecimientos llamaron la atención de la madre y el contador, quienes comenzaron a investigar sobre los regalos que este le había hecho a Belinda e indagaron sobre la cantidad de dinero que se estaba gastando. En eso señaló que empezaron a revisar las facturas que le daba Belinda al artista, revisar de dónde salían y verificar si eran reales o no.

“Empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal, a dónde se iba el dinero y por qué estaba gastando tanto. Que las facturas que le daba Belinda de dónde salían. Fíjense nada más, que si las facturas que le daba Belinda eran reales o no eran reales. Yo no sé si detectaron si algunas no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda”, subrayó.

Finalmente, contó que la mamá de Christian Nodal fue quien se encargó de hacerle ver a su hijo, con papeles en mano, que lo que sucedía no era correcto.

“Nodal empezó a pagar y a pagar y cuando su mamá se dio cuenta dijo: ‘Oh, oh, así no son las cosas, y mi hijo no puede estar pagando todo de esto’. Y hablaron con él, le hicieron una auditoría a Nodal de los gastos y le dijeron: ‘Te está viendo la cara’”, agregó.

La canción que estrenó Christian Nodal tras su ruptura con Belinda

Christian Nodal sorprendió con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado Ya no somos ni seremos. En su cuenta de Twitter, el cantante mexicano compartió su alegría por los nuevos proyectos musicales para este año.

“No saben cómo se me llena el pecho de felicidad. Por fin, después de casi dos años de guardar tanta música, este viernes 18 comienza a salir mi música. ¡Gracias a todos mis fans por la paciencia, amor y apoyo!”, escribió Nodal.

Su publicación en Twitter, donde cuenta con más de 573.000 seguidores, ha recibido todo tipo de comentarios sobre su ya finalizada relación con Belinda. Mientras que algunos seguidores insisten en la reconciliación y lo felicitan por su nuevo sencillo, otros critican que el lanzamiento haya sido justo en el marco mediático de la ruptura con la artista.

El video oficial de la canción ya suma 297.925 reproducciones en YouTube y ha recibido comentarios como: “Qué buen momento para estrenar este tema” y “esta canción llega en el mejor momento”.

“No importa su vida personal, lo único que me importa es lo talentoso que es, todo lo que hace llega al alma”, comentó Tania Rodríguez Cazares.

“¡Increíble! Letra y composición en el mejor momento. ¡Felicidades! Dios te Bendiga y mucho ánimo”, compartió Jessica Robles.

“Fuera del chismerío, eres un cantante e intérprete extraordinario, y eso es lo que me importa a mí de ti”, escribió Erliz Bpm.