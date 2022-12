Titanic: hoy hace 25 años se estrenó la cinta y Kate Winslet por fin reveló por qué Jack no cabía en la tabla

Pocas personas en el mundo dirán que no se han visto nunca la cinta Titanic, una de las más caras, taquilleras y premiadas de la historia del cine, que no solo fue un éxito rotundo en 1997 cuando salió a las salas de cine, sino que durante 25 años ha seguido tan vigente como las nuevas producciones que salen hoy, mostrándose en canales por cable, plataformas vía streaming y hasta remasterizada en teatros en ocasiones especiales.

La cinta, creada y dirigida por James Cameron, logró recaudar en total 600 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y más de 1800 millones de dólares a nivel internacional, catapultándola como la cinta más taquillera y exitosa de todos los tiempos, que luego fue destronada por Avatar en 2009, también de Cameron y finalmente por Avengers: End Game en 2019.

Titanic también logró la gran hazaña de ganar 11 premios Óscar, hito que solo comparte con otras dos cintas: Ben-Hur (1959) y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2000). No ha llegado otra cinta que las destrone y se puede decir que son las únicas favoritas de la Academia, encargada de entregar los galardones.

Por esto y mucho más Titanic es parte de la cultura popular y asuntos como su canción, My Heart Will Go On interpretada por Celine Dion, o sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, siguen siendo recordados y alabados por la industria del entretenimiento y millones de fanáticos alrededor del mundo, siguiendo sus carreras desde cerca y teniéndolos como referentes para nuevas producciones.

Pero hay un tema de la cinta que no ha dejado dormir tranquilos a muchos y tiene que ver con una de las escenas más recordadas y tristes de la producción. (Alerta Spoiler) Jack no logra montarse en la tabla donde está acostada Rose y por eso muere congelado en las heladas aguas del Atlántico Norte, asunto que nadie le perdona a Cameron, pues millones aseguran que los dos personajes sí cabían en dicho tablón y así la historia de la pareja pudo haber tenido un final feliz, sin embargo, todos sabemos que Jack terminó en las profundidades del océano y Rose haciendo su nueva vida de soltera en Nueva York.

Este asunto ha ido por todas las redes sociales y hasta expertos han opinado sobre el tema, unos dejando claro que según la física sí cabían en la tabla en varias posiciones y otros matando el tema drásticamente, pues al final le dan la razón al director estadounidense. Aún así, esta es una pregunta obligada para todos los que participaron en la película y DiCaprio ya la había evadido cuando estaba junto a Margot Robbie y Brad Pit en su gira de prensa por la película Once Upon a Time in Hollywood.

En una de las intervenciones un periodista hizo la pregunta del millón y Leonardo inmediatamente dijo: “no tengo comentarios al respecto”, poniendo su cara seria para no revelar ninguna expresión que lo delatara. Sus colegas intentaron persuadirlo sin ningún éxito y ahí murió una de las posibilidades para saber la verdad.

Años después, específicamente en la última edición del podcast Happy Sad Confused, fue Kate Winslet la que se refirió al tema y ella sí dio una respuesta coherente, que da a entender que lo que grabó James Cameron era lo más parecido a la realidad. “Yo no lo sé. Esa es la respuesta. No lo sé. Mira, todo lo que puedo decirte es que tengo una comprensión decente del agua y cómo se comporta… Si pones a dos adultos en una tabla de surf de remo, inmediatamente se vuelve extremadamente inestable. Eso es seguro. Tengo que ser honesta: en realidad no creo que hubiéramos sobrevivido si los dos nos hubiéramos subido a esa puerta. Creo que habría encajado, pero se habría volcado y no habría sido una idea sostenible”, declaró la actriz.

Winslet aceptó la entrevista en el podcast porque está promocionando su participación en la cinta Avatar: El camino del agua, en la que es protagonista y en cuyas grabaciones rompió el récord de la actriz que más ha aguantado bajo el agua en una filmación, acumulando siete minutos y 14 segundos sin respirar, rompiendo el récord que tenía Tom Cruise con tan solo seis minutos.