Todo lo que debe saber sobre el desfile de las celebridades en la Met Gala 2022 | ¿Por dónde y a qué hora verlo?

Atuendos retro de la moda estadounidense del siglo XIX y del siglo XX lucirán la tarde de este lunes 2 de mayo los asistentes a la Met Gala, un evento que se realiza cada año para recaudar fondos en favor del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met), el cual reunirá a una gran cantidad de celebridades y del mundo de la cultura americana.

Ante la expectativa del evento, los internautas lo volvieron tendencia en redes sociales con la etiqueta #MetGala2022 Este año, la actividad de recaudación tiene como temática In America: An anthology of fashion (En América: una antología de la moda), una atractiva propuesta que promete para los invitados y espectadores.

La elegante gala también mostrará la evolución de los diseñadores y la moda en el país norteamericano. La icónica fiesta anual volverá a reunir a cientos de famosos vestidos por grandes marcas, con atuendos chic, glamurosos, inverosímiles o portadores de mensajes políticos.

La agencia de noticias AFP reseñó que la esperada edición 2022 de la Met Gala estará encabezada por los anfitriones Blake Lively y Ryan Reynolds, desde Nueva York. Anna Wintour, editora de la revista Vogue, confirmó que la temática será Gilded Glamour, la edad dorada en Estados Unidos.

Para esta edición, los invitados deben seguir el código de vestimenta Gilded Glamour and White Tie, es decir, un derroche de glamour de la edad dorada a niveles teatrales y de elegancia.

Para tener una idea de lo que se verá en la alfombra roja, es similar a los atuendos en la serie de HBO Max, The Gilded Age, la de Amazon Prime Downtown Abbey o la famosa Bridgerton, de Netflix.

Entre los detalles que se conocen de la ceremonia está que el intérprete y compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda será por primera vez uno de los anfitriones de la noche. Estará acompañado por los actores Blake Lively, Ryan Reynolds y Regina King.

El evento es organizado por Anna Wintour y será transmitido en vivo por la revista ‘Vogue’ a través de sus plataformas digitales y redes sociales (Instagram, Facebook y Twitter) desde las 5:00 de la tarde (hora Colombia). Y en televisión se podrá ver por el canal E! Entertainment.

En la gala del año pasado nadie podrá olvidar la aparición que hizo Kim Kardashian con su vestido completamente negro que tenía una máscara negra Balenciaga que le cubría el rostro. Una caminata en la alfombra roja que acaparó miradas y memes por igual.

Kim Kardashian. Foto REUTERS / Mario Anzuoni - Foto: REUTERS

Para la edición de 2021, postergada de mayo a septiembre de ese año debido a la emergencia sanitaria luego de una cancelación total en 2020, el espectáculo estuvo a cargo de la cantante estadounidense Billie Eilish, transformada en Marylin Monroe con cabello rubio platinado y un vestido color melocotón con cola de Óscar de la Renta.

La musa de la izquierda estadounidense, la joven legisladora Alexandria Ocasio-Cortez también causó sensación con su vestido marfil, diseñado por la diseñadora de Brooklyn Aurora James, decorado con la leyenda en letras rojas TAX THE RICH (Graven a los ricos).

Siguiendo la más pura tradición filantrópica estadounidense, la velada, iniciada en 1948 y tradicionalmente realizada el primer lunes de mayo, está destinada a financiar el departamento de moda del Met (The Costume Institute), y coincide con su principal exhibición anual.

La muestra fue presentada el lunes a la prensa ante la primera dama estadounidense, Jill Biden, quien la vio como “una celebración de los diseñadores y la moda que han dado forma a la verdadera identidad de Estados Unidos”.