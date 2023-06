Usuarios en redes aseguran que una bruja sería responsable de las lesiones en el ‘Desafío The Box’; ¿víctimas de una “maldición”?

La cantidad de lesionados que ha tenido el Desafío The Box, para esta temporada, ha encendido las alarmas entre los televidentes de la competencia. Y es que este 2023, se han dado situaciones bastante particulares, como por ejemplo, a más de un concursante le han pegado su buen susto y aseguran la existencia de una supuesta entidad paranormal que habitaría en la ciudad de las cajas.

Desde varios capítulos atrás, se ha hablado sobre una supuesta presencia paranormal, que estaría “molestando” a los participantes del programa. De hecho, en una entrevista que concedieron Gabriela Tafur y Andrea Serna al diario El Heraldo, de Barranquilla, las presentadoras hablaron de la presencia de una supuesta bruja que habita en el territorio donde se hicieron las grabaciones del reality show. Se trata de una zona boscosa en el municipio de Tobia, un municipio de Cundinamarca. Al parecer, esta ‘entidad’ no solo ha atormentado a los participantes, sino que también hizo de las suyas con las presentadoras y el personal que trabaja detrás de cámaras.

Gabriela Tafur fue criticada por ser la presentadora de 'El Desafío'. - Foto: cuenta de instagram @gabrielatafur

La ex Señorita Colombia y la modelo coincidieron en que dentro de sus camerinos, se dieron situaciones un poco extrañas y ‘paranormales’: “Creo que tengo una bruja en el camerino (...) Dentro de lo que se rumora en la producción del ‘Desafío’, se dice que hay una bruja, cosa que no sabía. Menos mal no sabía por qué no sé si hubiera aceptado este trabajo”, dijo Tafur.

Por su parte, otra competidora afirmó que presenció una experiencia paranormal. Mai sería quien habría presenciado la extraña supuesta actividad. Mientras estaba hablando con uno de sus compañeros, contó la experiencia que vivió en el baño.

Una de las participantes asegura haber visto un fantasma. - Foto: Tomada de Instagram @caracoltv

“Les voy a decir algo que me pasó ahora en el baño… yo me estaba duchando y el asiento se ha movido así”, señaló, explicando con sus manos cómo fue el movimiento del elemento.

Teoría en redes sociales sobre participantes que se han lesionado

Pues bien, mucho se ha hablado sobre la existencia de brujas en el mundo, pero en redes sociales comenzó a circular la teoría de que la supuesta bruja que habita la ciudad de las cajas estaría ‘molesta’ con la presencia de los participantes, el equipo de producción, y sería ella la que habría enviado una “maldición” para que los “invasores” se vayan más rápido.

Teoría en redes sociales sobre participantes que se han lesionado. - Foto: 46:00 La eliminación de un hombre genera dudas sobre las alianzas -Capítulo 44 | Desafío The Box 2023

Esto lo aseguran por la cantidad de lesionados que se han dado en esta temporada. La más reciente es Kate, quien fue diagnosticada por el equipo médico del programa con un esguince. Pero una semana antes fue Bogdan el que resultó afectado por una lesión.

Solo una semana antes también se había dado la salida de Mackarthur, también por afección de salud y lo que dio paso para que al programa tuviese que ingresar nuevamente a JP. A su vez, Margoth y Felino también sufrieron fuertes lesiones por las que tuvieron que decirle adiós a la competencia. De hecho, fue la primera vez en la historia del reality que dos participantes salen en una misma prueba, ya que ellos eran considerados como piezas claves en sus respectivos equipos.

Saskya también fue otra de las que tuvo que dejar la competencia esta temporada por lesión y fue por esta razón que reingresó Guajira. Lo cierto es que muchos televidentes han criticado la cantidad de salidas que se han dado en esta ocasión, pero también especulan sobre la supuesta entidad paranormal y piden que hagan una limpia en la ciudad de las cajas.

Lo cierto es que todo ello se ha quedado en rumores y especulaciones, aunque para muchos no es normal, precisamente el hecho de que en esta temporada se estén dando tantas bajas por lesiones.