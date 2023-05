- Foto: Fotograma, 1:18:52, Dos mujeres son sentenciadas y un hombre vuelve a salir por exámenes médicos | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

Los piropos y elogios no se hacen esperar en sus redes sociales.

Participante del ‘Desafío The Box’ tiene a más de una suspirando por su atractivo físico, ¿de quién se trata?

- Foto: Fotograma, 1:18:52, Dos mujeres son sentenciadas y un hombre vuelve a salir por exámenes médicos | Desafío The Box 2023, YouTube/@desafiocaracol

El Desafío The Box es, sin duda, uno de los programas preferidos en las noches por los televidentes colombianos. El reality de competencia física y convivencia se ha metido en los hogares desde hace 19 años y, por ello, se ha convertido casi que en una tradición verlo a diario.

Para la edición de este año, ha estado cargado de muchas polémicas por cuenta de los comportamientos que han dejado en evidencia a cada uno de los participantes. De hecho, días atrás, ‘Yan’ y ‘La Flaca’ fueron los que protagonizaron un escándalo tras haber pasado una velada ‘alocada’ en el cubo, que cuenta con unas características especiales para disfrutar el momento.

'Yan' y 'La Flaca' quedaron expuestos. - Foto: Tomada de Instagram @caracoltv

Sin embargo, poco después, ambos fueron desmedidos y todo por el consumo ‘descontrolado’ del alcohol, ya que las copas fueron haciendo de las suyas, hasta el punto que ocasionar miles de daños en el sitio donde se hospedaron. A su vez, ensuciaron la bañera y el exceso de alcohol le pasó factura a ‘Yan’, quien vomitó junto a la cama donde estaba durmiendo.

Los actos cometidos tuvieron sus consecuencias, por lo que ‘Yan’ y ‘La Flaca’ le pagaron al programa la suma de $50 millones de pesos, valor a los que ascienden los daños, el cual fue recolectado por sus respectivos equipos y sus compañeros se mostraron enojados por ello. Pero finalmente lo hicieron con el fin de no tener que pasar cuatro ciclos en Playa Baja.

Ahora, uno de los participantes de esta nueva temporada del Desafío se ha robado los suspiros de más de una seguidora, y es que su atractivo hace que cualquiera caiga rendida a sus pies. De hecho, en redes sociales se pueden leer comentarios en los que elogian su físico, su forma de hablar y su manera de ser. Se trata de JP, quien reingresó a la competencia tras la lesión de McArthur.

Juan Pablo Ángel Londoño, como es el nombre de pila del ahora participante de Alpha, es considerado como uno de los hombres más apuestos que ha pasado por la competencia.

Él es el participante de Alpha, considerado como uno de los hombres más apuestos que ha pasado por la competencia. - Foto: Tomada de Instagram @juanpblox

Tiene 28 años y trabaja como piloto privado. Por si fuera poco, es estudiante de Zootecnia, lo que quiere decir que es un amante empedernido de los animales. Pese a que se encuentra de nuevo en el programa, su Instagram es bastante activo, donde acumula más de 123 mil seguidores, de los cuales varias de sus fanáticas mujeres no se pierden ninguna de las publicaciones del desafiante, y de vez en cuando, aprovechan para enviarle uno que otro piropo. Es más, hay usuarios que aseguran que tiene una de las sonrisas más bellas de la competencia.

Por lo general las publicaciones que hace están relacionadas con vida fitness, viajes y el amor que siente por los animales.

Aunque, en ocasiones, sin importar si son hombres o mujeres, siempre hay alguien elogiando la belleza del participante, con comentarios como: “El rostro de este niño es realmente hermoso, una nariz de ensueño, una sonrisa matadora... De pana que bello este chamo”, “Cómo le luce ese uniforme morado, hermoso JP vamos con toda a callar muchas bocas”, “Bebesote hermoso” y “El más lindo del desafío es un gran hombre divino caballero respetuoso yo lo apoyo siempre algún día lea mi mensaje”.

Participante criticado por comentario machista

Pues bien, el capítulo más reciente desató una fuerte polémica entre los televidentes por cuenta de una declaración que fue considerado como machista. Todo se dio después de la prueba de ‘Sentencia y Hambre’. Al finalizar, el equipo Alpha ocupó el tercer lugar, por lo que tuvieron que someterse al castigo.

Fue justo después cuando el participante ‘Rapelo’ hizo un duro comentario que más de uno reprochó en redes sociales. Y es que las palabras expresadas por el samario no fueron vistas con mucho agrado.

Un participante fue criticado por un comentario machista que hizo - Foto: 09:22:00 | ¿Alpha y Beta se arrepienten de su alianza y ven enemigos? - Capítulo 33 | YouTube Desafío The Box 2023

“Yo si quiero decir algo, pero le quiero decir algo a J. Lo que te voy a decir no quiere decir que voy a menospreciar a las mujeres porque las mujeres son berracas y son guerreras (...) Por instinto animal el macho es el que lleva siempre como la fortaleza ante una dama, ante la hembra. No es posible que Sara al tiempo que salió con J o creo que salió, bueno iban ahí (...) Sara lo haga tan bien. Llegue, va y viene y J. no sé qué te pasó mi hermano”, dijo el concursante del reality.

Las palabras de ‘Rapelo’ no cayeron nada bien entre los televidentes, quienes de inmediato lo tildaron como un hombre machista. El participante ‘menospreció’ las capacidades que puede llegar a tener una mujer con respecto a las habilidades físicas.

“Cuando creí que Rapelo no podía ser más insoportable, ahí va y hace su comentario machista”, fue el comentario que más destacó.