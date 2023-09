Video: así lucía Andrea Serna en sus inicios como presentadora, ¿se ve diferente?

Andrea Serna es una de las presentadoras más prominentes del país, debido a que cuenta con una larga trayectoria en la televisión nacional, donde dio sus primeros pasos en programas de variedades como La Selección , o No me lo cambie , para luego hacer parte de noticieros y posteriormente referente en realities.

“Ella, una vez en El Desafío, me dijo: ‘mamá, ¿es que ellos no saben que tú tienes una hija?, es que mamá, estoy hasta acá’, y me tocó decirle: ‘ok, ok, ya vamos a acabar, tú puedes’”, contó la presentadora.