Video: Jessi Uribe rompió en llanto en medio del sentido homenaje que le rindió a Yeison Jiménez con la canción ‘Si ya me voy’

El bumangués afirmó que ese tema era uno de los favoritos de su colega y se mostró bastante conmovido.

Redacción Gente
12 de enero de 2026, 12:28 p. m.
Jessi Uribe y Yeison Jiménez
Jessi Uribe y Yeison Jiménez Foto: Instagram @jessiuribe3 / @yeison_jimenez

Luego de que en la tarde del sábado 10 de enero se confirmara la muerte del cantante Yeison Jiménez a causa de un accidente aéreo, en el que también perdieron la vida otros cinco ocupantes e integrantes de su equipo de trabajo, el artista Jessi Uribe fue una de las primeras figuras públicas en reaccionar a esta lamentable noticia que dejó conmocionados a muchos.

En la publicación que compartió ese mismo día a través de sus redes sociales, el artista bumangués se mostró profundamente afectado y optó por repetir la oración del Padre Nuestro, acompañada de un audio de fondo y un clip en blanco y negro.

“Hoy, canto y me pongo el sombrero por ti, mi hermano Yeison Jiménez. Te vas como un gigante de la música, nos vemos arriba y sé que me recibirás con el corazón. Viva tu música y, junto a ella, tus recuerdos”, anotó en la descripción del video.

Doloroso mensaje de la hermana de Yeison Jiménez tras confirmarse la muerte del famoso cantante: “Dime que es mentira”

El homenaje de Jessi Uribe a Yeison Jiménez

Después de hacer este primer pronunciamiento, Jessi Uribe se unió a los artistas que han rendido homenaje a Yeison Jiménez durante sus más recientes presentaciones, donde no logró contener las lágrimas.

Además, hizo una revelación sobre los proyectos que ambos estaban a punto de concretar en colaboración. “Voy a confesar algo: mañana yo grababa una canción con Yeison, Jhon Álex Castaño, Alzate, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Luis Alfonso, todos nos íbamos a reunir en mi casa, ya lo teníamos listo, una canción para la Selección Colombia. Y me dijo Yeison: ‘Papi, no me da tiempo para comprar la camiseta, consígamela, es talla L’”, recordó llorando.

“Un aplauso para él, por favor. Pasamos momentos hermosos, compitiendo los dos, una competencia sana, nos queríamos mucho en el fondo. Nos mirábamos como competencia, pero nos quisimos mucho. Él tenía una canción favorita mía y yo una de él”, agregó, motivando a los asistentes del show a recordarlo tras el trágico accidente que le cobró la vida.

En pleno homenaje y visiblemente conmovido, Uribe interpretó la canción Si ya me voy, asegurando que era una de las favoritas de Yeison Jiménez y que, por ello, nunca dejará de recordarlo cada vez que la cante “con el corazón”, frase insignia del artista caldense que hoy muchos repiten con nostalgia.

“Dios cobije tu corazón en semejante momento tan triste e inexplicable”; “la música popular hoy está de luto. Se nos fue un grande, un ídolo, pero sobre todo, un guerrero”; “una pérdida bien grande para la música en Colombia”; “Qué dolor perder un amigo”, dicen los comentarios de algunos usuarios al ver el sentido homenaje que Jessi Uribe le rindió a Yeison Jiménez.

Testigos narran los primeros instantes del accidente de Yeison Jiménez: “Comenzó a sonar y a perder estabilidad”

