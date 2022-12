Video | Jhonny Rivera no cabe de la dicha y presume su nueva “casa rodante”; tiene hasta bar

Jhonny Rivera, que actualmente es uno de los artistas de música popular más reconocidos del país, anunció hace unos meses que decidió vender el bus en el que se transportaba cuando estaba de gira. No obstante, esta semana presumió la nueva “casa rodante” que adquirió.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el artista risaraldense sorprendió a todos sus seguidores y compartió un video en el que mostró cómo es por dentro el vehículo, el cual aseguró que estrenará próximamente.

“Mi gente, les presento mi nueva casa rodante. La que nos estará acompañando para llegar siempre a tiempo a cada ‘show’”, aseguró Rivera en la pieza audiovisual, que recibió cientos de comentarios de felicitación.

En la grabación, que también se hizo rápidamente viral en las diferentes redes sociales, se puede apreciar que el lujoso bus tiene marcadas las sillas con el nombre del cantante de música popular en letras doradas.

Adicionalmente, el vehículo cuenta con varias comodidades: sofá cama, baño, clósets y un bar, entre otros, para que el famoso artista y sus músicos viajen de la mejor manera posible mientras están de gira nacional.

Jhonny Rivera recalcó finalmente en el video que el vehículo superó sus expectativas y le agradeció a la empresa que se lo suministró, la cual también personalizó los buses de Yeison Jiménez y Jessi Uribe.

Agrupación de Jhonny Rivera sufrió fuerte accidente

Cabe recordar que el risaraldense reveló hace unos días que algunos miembros de su agrupación sufrieron un fuerte accidente en La Línea cuando se dirigían hacía una presentación en Yopal (Casanare). El cantante explicó en su cuenta personal de Instagram que los músicos tuvieron que viajar por tierra debido a que no había vuelos disponibles.

“Venga les cuento una cosa no tan buena. Para nosotros poder cumplir con el compromiso acá en Yopal y poder cantarles a los jóvenes del Deportivo Pereira, como no había vuelos por la final, me tocó mandar a los muchachos por tierra en camionetas”, indicó inicialmente.

El artista, de igual manera, aprovechó esa red social para manifestar que la camioneta que se accidentó quedó bastante afectada. Sin embargo, aseguró que nadie salió herido y que pudo solucionar el tema del transporte.

“Bajando La Línea, eran en total tres camionetas, una de las camionetas se estrelló. No hubo heridos afortunadamente y todos salieron ilesos. El carro sí quedó muy dañado”, agregó Rivera.

Luego, el músico colombiano precisó: “La solución fue mandar mi camioneta particular para que fuera a recogerlos. Además, Ciro Quiñones nos alquiló el bus que yo le había vendido. Así que vamos a estar moviéndonos en el bus”.

El reconocido cantante compartió finalmente en las historias de Instagram una fotografía de cómo quedó la lujosa camioneta después del fuerte accidente en La Línea. En la postal se puede observar que la parte más afectada del vehículo fue la delantera, puesto que al bomper quedó prácticamente destruido.

“Así quedó la camioneta, pero gracias a Dios no hay nada que lamentar, aparte de las latas. Dios es grande”, fue el mensaje que escribió el risaraldense para acompañar la imagen, que recibió varios comentarios.