Jhonny Rivera salió a ofrecer disculpas después de que unas declaraciones fueran consideradas ‘clasistas’

Al cantante de música popular, Jhonny Rivera, le tocó salir a ofrecer disculpas a través de las redes sociales tras unos comentarios que fueron considerados por algunos de sus seguidores como ‘clasistas’.

En sus redes sociales, Rivera dijo, mientras recorría su finca, que algunos perros habían estado molestando en sus decoraciones navideñas, algo normal para esta época.

En medio del video en sus historias en Instagram, el cantante mostró a uno de sus perros y aseguró que la había estado cuidando, esto con el fin de que más adelante pudiera tener perritos de su misma raza, en este caso pitbull.

Después, Rivera contó que el animal, en algún momento, se escapó de la casa y había sacado cría “un perro callejero, amarillo, feo… Ya no se consiguió un zarco como ella, sino un perro de un mecánico”.

Tras lo manifestado anteriormente, el artista debió salir a ofrecer disculpas, pues hubo quienes consideraron que su comentario estuvo ‘fuera de base’.

“Les ofrezco una disculpa por decir que era feo, simplemente era una opinión; ustedes no lo conocieron, pero dicen que era lindo, listo, no peleemos por esto… Lo lamento, no soy clasista ni nada de eso… No tenemos por qué pelear para los gustos, los colores”, dijo Jhonny Rivera a través de sus redes oficiales a quienes se ‘tocaron’ por el comentario que él hizo.

También dijo que jamás se imaginó que sus declaraciones fueran a tener tanto eco, a tal punto de ser consideradas como clasistas.

Lina Tejeiro grabó a Jhonny Rivera, su exsuegro, mientras cantaba un tema de despecho

Lina Tejeiro se ubicó en el centro de diferentes comentarios y publicaciones en redes sociales, debido a la temporada que se ausentó de sus cuentas personales. La actriz se dedicó a trabajar y dejó de lado sus contenidos en Instagram y Twitter, precisamente en el momento en que decidió terminar con Juan Duque la relación que sostenían.

En su regreso a las plataformas digitales, la famosa actriz compartió imágenes de varios eventos a los que asistió, tal y como fue el caso de Bad Bunny. En cada uno presumió sus atuendos, la compañía que tuvo y los bailes que realizó junto consu familia y amigos.

Recientemente, Lina Tejeiro llamó la atención de más de uno de sus fieles seguidores con una serie de videos y fotos que captó en una presentación que hizo Pipe Bueno. En este show cantó todos los temas que catapultaron a la fama al caleño, por lo que se disfrutó de inicio a fin esta cita musical.

Lo particular de las historias en su cuenta oficial de Instagram fue un video que protagonizó Jhonny Rivera, su exsuegro, mientras estaba en el escenario. El cantante fue como invitado a la celebración de los 15 años de carrera de Pipe Bueno, que se realizó en el Movistar Arena de Bogotá y contó con la presencia de otros colegas como Alzate, Giovanny Ayala, Fernando Burbano y Jessi Uribe.

Rivera y Pipe Bueno interpretaron el tema El dolor de una partida, que fue protagonista de un clip que subió Tejeiro a su perfil. Este contenido permitió a los curiosos escuchar una parte de la letra, la cual lamentaba una despedida y el vacío que dejaba en el alma.

“El dolor de una partida. Cuando se quiere y se adora con el alma, aún recuerdo el día de tu despedida, que contigo te llevabas mi alma”, se escucha.

Muchas personas aseguraron que se trata de una indirecta para Andy Rivera, con quien se especuló que la actriz estaría intentando volver. Pese a que todo se trata de rumores, más de uno aprovechó para sacar sus conclusiones.

Por el momento se desconoce si ambos artistas volvieron a tener contacto o si todo se trata de chismes que surgieron en redes sociales.