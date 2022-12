Video: La Liendra presumió los lujosos tenis que compró para Navidad

Navidad está a la vuelta de la esquina y los famosos ya han comenzado a hacer gala de los regalos con que se han consentido para estas fechas. Por ejemplo, a través de sus redes sociales, el popular creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, les contó a sus seguidores cuáles fueron los lujos que adquirió para despedir el año.

El influencer comenzó mostrando los tenis que compró por una suma de 1′900.000. Si bien aceptó que estaban costosos, resaltó la comodidad y atributos que ofrece ese calzado. “Yo quería comprarme unos tenis edición Bad Bunny porque es el artista más fuerte del momento, pero como vi que todos mis amigos y conocidos los estaban comprando decidí no hacerlo en su momento, porque a mí me gusta tener prendas que no tengan todo el mundo, pero ahora que salió una nueva versión me animé”, comentó La Liendra.

En seguida, procedió a mostrar otra adquisición, una camiseta de la marca del artista canadiense Justin Bieber. “Muy linda, pero qué vaina para cara. Les voy a contar cuánto me costó, no para ‘lamparear’, sino para mostrarles lo caro que es la ropa de un artista de ese nivel”, dijo. Al respecto, anotó que originalmente pensó que la camiseta tendría un precio alrededor de los 400 mil pesos, pero la cifra resultó más elevada.

Dentro de sus compras decembrinas también figura un canguro, aunque llama la atención que -según puntualizó el creador de contenido- es de mujer. Aun así, destacó que en el pasado ha comprado cosas muy “chimbas” en la sección de mujeres.

“No sé mucho de moda, pero nunca he escuchado a ningún diseñador famoso que me diga que no me puedo poner los tenis de Bad Bunny con la camisa de Justin Bieber pal’ estrene”, concluyó La Liendra en sus historias de Instagram.

Dani Duke fue tajante con respuesta a pregunta sobre si estaba con La Liendra por dinero: “Eso a mí me sobra”

Dani Duke y La Liendra se ubicaron como una de las parejas más comentadas de las plataformas digitales, debido a distintos detalles que salieron a la luz sobre su vínculo sentimental. Ambos se mostraron enamorados y entusiasmados con esta oportunidad que se estaban dando en el amor.

Los dos creadores de contenido quedaron en el centro de críticas y reacciones entre sus fieles seguidores, a raíz de las revelaciones que han hecho sobre su noviazgo. Los paisas han sido abiertos con su unión, despejando dudas sobre los planes y los lazos que crearon a futuro.

Recientemente, La Liendra realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde respondió algunas interrogantes relacionadas con su vida personal. Una de las personas que interactuó con él quiso saber si era verdad que Dani Duke estaba con él por dinero, dándole pista para que respondiera de forma sincera.

De acuerdo con lo que se observó, Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, le pidió a su pareja que ella fuera la encargada de responder esta inquietud de su seguidor. La creadora de contenido sobre maquillaje y belleza utilizó un tono sarcástico y tajante para aclarar este tema.

“¿Es verdad que Dani solo lo quiere por plata y fama?”, escribió el curioso.

“¿Por plata? Bebé, a mí eso me sobra ja, ja, ja. Mentira, lo quiero por plata y por fama, claro, niños, obvio. Ese siempre ha sido mi sueño, desde que era pequeña yo decía: ‘Quiero ser novia de Mauricio Gómez ‘La Liendra’, para tener plata y fama’. Mamá, los sueños se logran”, dijo Dani Duke.

A estas palabras se le sumó el hecho de que La Liendra enfatizó en que su novia ya tenía muchos seguidores cuando decidieron darse una oportunidad amorosa, por lo que no tenía nada que ver una cosa con la otra.

“Mi novia, antes de estar conmigo, ya tenía seguidores. Es una mujer muy trabajadora, siempre ha tenido su dinero, ya tenía su apartamento, su casa. Ella no necesita nada de mí más que cariño. Es lo que les puedo decir, es una gran mujer”, dijo el paisa.

De igual manera, en esta actividad salió una interrogante sobre si planeaban irse a vivir juntos, por lo que la pareja dio su versión y señalaron que por el momento están disfrutando de la realidad que llevan y las dinámicas que manejan como novios.

“La respuesta es sí… Pero sí queremos vivir juntos, pero cuando ya tengamos una supercasa en Palmas. Que cada uno pueda tener su espacio gigante… Pero sí queremos vivir juntos en una supercasa, más adelante”, indicó La Liendra.

“No estamos pensando en eso todavía, vivimos superbién como vivimos. Es lo máximo... yo tengo mi casa que amo, mi novio tiene su casa que ama. Pero, dígannos si nuestra relación no es lo ‘más’”, agregó Dani Duke.