Video | “No puedo exponer mi vida por likes”: Estiwar G sufrió fuerte intoxicación en Corabastos

Luis Fernando Arias, conocido popularmente en el mundo de las redes sociales como Estiwar G, interactuó esta semana con todos sus seguidores y respondió algunas preguntas sobre el tipo de contenido que sube, el cual es principalmente gastronómico.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, el influenciador colombiano aprovechó la dinámica para confesar que hace un tiempo se intoxicó en Corabastos durante su popular ‘Toxitour’. Asimismo, indicó que fue uno de los recorridos más agresivos que ha hecho.

Estiwar G es uno de los influenciadores más famosos de Colombia - Foto: Instagram @estiwar.g

El bogotano, de igual manera, puntualizó que decidió cambiar de metodología después de ese quebranto de salud que sufrió en la famosa plaza de la capital y aseguró que actualmente solo prueba la comida en porciones pequeñas.

“Me intoxiqué en el ‘Toxitour’ de corabastos. Fue uno de los ‘Toxitours’ más groseros y agresivos. Probé 17 tipos de comida diferentes, entre pinchos, mojarritas de 5.000 pesos y empanadas”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Al otro día, amanecí paila. Super enfermo. Socio, después de ese día, yo dije: ‘Uy no manito, yo no puedo exponer mi vida por likes. Desde entonces, yo hago el ‘Toxitour’ probando de a poquitos para no llenarme. La idea es no enfermarse”.

Estiwar G participó en MasterChef Celebrity 2022 - Foto: Captura de video Instagram @masterchefcelebrityco

El creador de contenidos recalcó en la publicación que ya no acepta cualquier tipo de plato y que prefiere no mostrar restaurantes que no cumplen con las respectivas normas sanitarias. Finalmente, afirmó que la comida que le sobra nunca la bota y se la regala a los habitantes de calle.

“Aunque no lo crean, hay sitios que yo a lo bien no saco. Hay sitios que yo ya veo muy pailas, ya muy sucios, que tienen los trapos viejos por ahí. Hay sitios que yo digo: ‘uy no, no aguantan’. Por lo general, siempre se la doy a algún habitante de calle que yo vea con la necesidad, que me reciba, pues porque finalmente tampoco aguanta tirarla”, concluyó.

Cabe recordar que Estiwar G cogió bastante reconocimiento en Colombia después de su participación en la edición 2022 de MasterChef Celebrity, exitoso concurso gastronómico del Canal RCN.

MasterChef Celebrity 2022 tuvo la participación de varios famosos de la TV colombiana - Foto: Foto: Instagram @canalrcn

El creador de contenidos tuvo una destacada actuación en MasterChef - Foto: Tomada de Twitter @CanalRCN

La lista de famosos de MasterChef Celebrity 2023

Masterchef Celebrity, sin duda alguna, es uno de los proyectos más exitosos del Canal RCN durante los últimos años, debido a la variedad de contenidos, preparaciones, dramas y situaciones graciosas que se viven dentro de la producción. Cada temporada le ha permitido consolidarse como uno de los formatos favoritos de la televisión nacional.

Actrices, actores, personalidades del entretenimiento y hasta exreinas de belleza se preparan para dar la pelea en la cocina más famosa del país, y no ser de los primeros eliminados de la competencia, la cual pone a prueba la destreza de los participantes a la hora de convencer a los jueces a través de su talento en la cocina.

De acuerdo con información oficial, La edición 2023 arrancó las grabaciones la semana pasada, recibiendo a todas las celebridades que buscarán quedarse esta temporada con el premio al mejor cocinero. Asimismo, el canal anunció el elenco total.

La quinta temporada de la producción contará con la participación de 24 famosos, entre los que destacan actores, actrices, artistas, creadores de contenido, comediantes, exreinas y presentadores.

Este grupo arranca con Francisca Estévez, recordada por su papel protagónico en La nieta elegida; Julio César Herrera, integrante de Betty, la fea; Daniela Tapia, actriz de La luz de mis ojos; Marcela Benjumea, famosa artista de Amor sincero; Martha Isabel Bolaños, recordada por su papel de la ‘Pupuchurra’; Karoll Márquez, artista de Padres e hijos; Juan Pablo Barragán, integrante de La Ley del Corazón; Luces Velásquez, actriz de Pa’ quererte, y Biassini Segura, de Chichipatos.

Todos los concursantes de la quinta temporada del concurso - Foto: Cortesía Canal RCN

Claudia Bahamón regresará para la quinta temporada del reality - Foto: Cortesía Canal RCN

En esta selección también está Diego Sáenz, famoso locutor e influencer; Laura Barjum, ex Señorita Colombia; Mario Ruiz, youtuber; Catalina Gúzman, comediante conocida como ‘La Cata con Botas’; El Negrito W, creador de contenido; Adrián Parada; comediante; Carolina Acevedo, actriz y protagonista de Pobre Pablo; Nela González, artista e integrante de Pa’ quererte; Padre Walter Zapata, sacerdote, y Ávaro bayona, actor colombiano.

La lista de participantes la cierra Zulma Rey, integrante del elenco de A mano limpia; Juliana Galvis, famosa actriz de producciones como La venganza de Analía y Pa’ quererte; Natalia Sanint, comediante; Jairo Ordoñez, actor de la televisión nacional, y Crisanto Vargas Vargasvil, también comediante.