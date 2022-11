Vuelve y juega, le cerraron la cuenta de Instagram a JuanDa; según la plataforma: está subida de tono

El generador de contenido Juan David Morales, más conocido en Instagram como JuanDa, dio a conocer, a través de una cuenta alterna, que nuevamente la red social decidió suspender su perfil oficial, razón por la que perdió los más de cuatro millones de seguidores que ya acumulaba.

El ‘influenciador’ fiel a su estilo, acudió a una nueva cuenta para explicarles a sus fans lo que había sucedido y para pedirles que lo siguieran en un nuevo perfil que creó.

En ese mismo video, el generador de contenido explicó los motivos por los que, según él, Instagram decidió cerrarle su perfil y con tono burlón, se mostró desconcertado ante la decisión que lo perjudicó.

“Vea que otra vez me cerraron la cuenta y otra vez, por lo mismo, dizque por ofrecer servicios para adultos: ¿qué pasa? Entonces vamos a usar esta cuenta mientras, por si se la quiere rotar a un amigo que usted sabe que me seguía o algún familiar, se lo agradezco. Usted es lo mejor que me ha pasado en la vida después de este plato”, señaló JuanDa, mientras grababa alguna zona del lugar donde reside.

El regreso de este personaje a las redes sociales se convirtió en todo un hito para el mundo de los generadores de contenido, pues luego de casi siete meses de ausencia en estos espacios, el día en que apareció captó la tención de casi dos millones de personas, superando incluso a personalidades como Cristiano Ronaldo.

Octubre, el mes en el que JuanDa reapareció

A través de Instagram, Juan David Morales Carranza, realizó tres transmisiones en vivo en las que contó el duro episodio médico que sufrió y que lo obligó a alejarse de las redes sociales, espacio en el que los usuarios comenzaron a extrañar sus contenidos.

Según cuenta el propio JuanDa, el video que publicó corresponde a la segunda transmisión, pues por problemas con su celular no pudo alojar la primera parte. Sin embargo, llama la atención las cifras que logró en su regreso a Instagram.

La curiosidad sobre lo que le había sucedido hizo que más de 2 millones de seguidores se interesarán por conocer, de su propia boca, lo que lo llevó a abandonar, temporalmente, las redes sociales. No importó la hora para que los fans del generador de contenido siguieran su relato por más de dos horas.

“Qué chimba se siente ya poderles haber contado todo. Gracias por escuchar y darme otra oportunidad. Los quiero como no se imaginan!”, dijo el generador de contenido en su publicación.

Durante el video, confesó que tuvo que ser internado en un hospital psiquiátrico y relató algunas de sus vivencias en ese lugar; explicó que para él fue importante encontrar “amigos” que estuvieran alejados de las redes sociales.

“Llegué a darme cuenta de que la vida es una pu.. mier. Yo no quiero que me digan: ‘eres supervaliente, gracias por tu historia’. Todos somos unos supervalientes por sobrevivir a esta vida tan asquerosa, todos sobrellevamos muchísimos problemas. Hay personas que son tan valientes que ignoran todos esos pensamientos y siguen adelante; hay personas que recaemos, hay personas que viven con ellos toda la vida y se los reprimen. [...] Todos ustedes son los que se tendrían que aplaudir”, aseguró en medio de su transmisión.

El bogotano aprovechó para enviar un mensaje sobre el amor propio y la autoestima, algo que, según él, había descuidado por intentar proyectar una imagen que le agradara a todo el mundo, razón que lo llevó a sentirse mal y a terminar internado en este lugar.

“Ahora llevo así la vida, quiero darme la oportunidad de ser yo; viví tanto tiempo a la sombra de los demás, haciendo feliz a los demás, en como que esta persona pensara lo mejor de mí, en que sumercé diga soy una chimba. Voy a seguir siendo yo, pero ya me va a valer un culo todo”, agregó Morales.

En otra parte de la transmisión habló sobre su relación con Camilo y explicó los motivos que llevaron a que terminaran; también aprovechó para desmentir a quienes en algún momento indicaron que los problemas con su pareja se trataban de una estrategia para ganar seguidores.

Sobre Camilo dijo que lo recuerda como una gran persona, lleno de sueños, con quien compartió gran parte de su vida y a quien le desea lo mejor; confirmó, sin dar detalles, qué él mismo había decidió terminar “de raíz” la relación y que se quedó en su memoria con los momentos más emotivos durante los cinco años que estuvieron juntos.