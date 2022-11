Yéferson Cossio celebra récord en Instagram con fotos de sus lujosos carros

Uno de los creadores de contenido más reconocidos y polémicos en Colombia es el influencer Yéferson Cossio. El antioqueño, que ha acumulado una extraordinaria fortuna, ha ido sumando fanáticos en sus redes sociales gracias a sus videos en los que hace bromas pesadas a su hermana Cintia Cossio y en donde también realiza labores humanitarias.

Asimismo, Yéferson ha sido un personaje que ha dado mucho de qué hablar por su anterior relación la creadora de contenido, Jenn Muriel; también por el uso de prótesis mamarias por cumplir un reto y por el fuerte accidente que sufrió y lo dejó en silla de ruedas por varios meses.

Por ello y todas las experiencias que muestra el influencer colombiano por medio de sus redes sociales, Cossio ha logrado que más de 10 millones de personas se interesen por su contenido en su cuenta oficial de Instagram y lo sigan. Esta cifra es muy importante para cualquier persona que se dedique a la creación de contenido, ya que los posiciona y les da muchos más ingresos.

Entre tanto, Cossio no dejó pasar la oportunidad para celebrar este logro y por medio de Instagram anunció con varias imágenes en sus lujosos carros que había llegado a los 10 millones de seguidores en Instagram.

“Me paso por aquí para decirles que “el tatuado de los perritos y las bromas” llegó a 10.000.000 de seguidores aquí en Instagram. Y solo quería darles las gracias por tanto apoyo”, dijo Yéferson sobre su logro.

En seguida, el antioqueño le agradeció a las personas que por alguna razón siguen su cuenta y escribió: “Gracias a ustedes he logrado lo que he logrado hoy en día. Me cambiaron la vida, por eso trato a diario de cambiar la de ustedes, no solamente con mi obra social, sino también sacándoles sonrisas”.

Asimismo, Cossio reconoció que cada una de sus obras sociales ha sido gracias al apoyo de sus seguidores, pues han sido un ‘puente’ para que muchas personas reciban su ayuda.

“Aunque si se trata de obra social, cada ayuda que doy, es literalmente porque cuento con el apoyo de ustedes, ustedes hacen todo posible. Tengan en cuenta que cada que “ayudo” un animal o una persona, no soy solo yo, somos ustedes y yo, que estamos juntos en esto, yo únicamente soy el puente.10 millones de gracias”, concluyó Yéferson.

Hombre ‘cascarrabias’ lanzó fuertes insultos a Cossio

En las últimas horas, el influenciador compartió por medio de sus historias de Instagram una situación que vivió en un aeropuerto del país. Cossio contó que un hombre, al parecer de la tercera edad, lo reconoció y se le acercó unos minutos antes de abordar su vuelo hacia Madrid, España.

“Estamos aquí esperando el avión que nos lleva al primer destino que es Madrid, y bueno, allá atrás fui a coger un pastelito, y un señor de muy avanzada edad me va diciendo: ‘Mijo, usted es el youtuber, ¿cierto?’”, relató inicialmente Yéfferson.

En medio de la situación, Cossio le dijo al señor que efectivamente era youtuber. Acto seguido, el señor lo miró y comenzó a lanzarle fuertes insultos. “‘Usted me cae mal’. Y yo como: ‘Ah ¿sí?’. Normal, seguí cogiendo mi pastelito”, agregó.

En ese momento, el creador de contenido le deseó una buena noche al señor que arremetió en su contra, pero este no se quedó callado y volvió a insultarlo nuevamente.

“Yo tenía una vergüenza porque la gente de alrededor me miraba y él decía duro: ‘Ustedes creen que por ser youtubers todo el mundo les tiene que rendir pleitesía y les tienen que dar el mejor trato’”, contó Cossio.

Yéfferson explicó que fue una situación bastante incómoda para él; sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para cuestionar a sus seguidores y a este tipo de personas que arremeten en contra de él. “¿Cuándo alguien llegue y me diga que le caigo mal tengo que ser grosero y decirle que me cae el triple de mal? ¿Qué le habrán hecho a ese pobre señor y por qué la habría cogido conmigo?”, dijo Cossio.

Finalmente, el antioqueño les relató a sus seguidores que la hija del hombre vio sus historias de Instagram y le pidió disculpas por lo ocurrido, pues no es la primera vez que el señor hace esto.

“Dice que su papá es muy cascarrabias y siempre hace esas cosas”, dijo Cossio sobre lo que le habría dicho la mujer.