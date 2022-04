Yeferson Cossio fue amenazado en México, su hermana está en el hospital

Desde hace varios días, el creador de contenido Yeferson Cossio se encuentra en México compartiendo con familiares y amigos, así lo ha hecho saber a través de sus redes sociales, donde ha publicado estados y fotografías.

Sin embargo, el influencer y su hermana, Cintia Cossio, pasaron por un momento difícil cuando estaban de fiesta en un sitio en Tulum y tuvieron un altercado con unas personas y su hermana terminó en urgencia por intoxicación con drogas.

Según contó Cossio en un video en su cuenta alterna de Instagram, estaban en un festival en Tulum con varios de sus amigos y una vez estuvieron ubicados en una mesa, un grupo de seis o siete mujeres “eufóricas” se acercaron a la mesa para tomarse fotos con él y sus amigos.

Como es algo que ocurre constantemente, el influencer no se negó a tomarse las fotos con las mujeres, que además serían colombianas.

Sin embargo, minutos después, aseguró que: “yo volteó a ver y Zion (uno de sus amigos) estaba furioso, pero nadie me quería decir nada. Inicialmente pensé que nos estaban coqueteando y que iba a haber problemas. Volteo a mirar y estaban siete hombres rodeándonos, que eran los escoltas de alguien que se enojó porque su ‘ganado’ se había venido donde nosotros”.

De acuerdo con el influencer, las mujeres venían con algún hombre que se enojó al ver que ellas se acercaron a saludarlos. Aunque trató de evitar problemas, luego notó que esas personas tenían serias intenciones de atacarlos.

Según contó, apenas la situación empezó a ponerse compleja, su hermana manifestó que se sentía mal y que se iba a desmayar, Cossio pensó que se trataba de algún ‘show’ que ella estaría haciendo, pero sus amigos la llevaron a urgencias.

La hermana pasó la noche hospitalizada y los médicos dictaminaron que le habían puesto algo en la bebida, una sustancia como éxtasis o cocaína, “y Cintia nunca había probado droga”, dijo.

También contó que recibió amenazas por parte de los escoltas y el mismo hombre que estaba con las mujeres por lo que, de ahora en adelante, aseguró que no se tomará fotos con sus seguidores en lugares públicos.

“Uno va a quedar como un creído, pero no me importa. Si usted es una mujer o un hombre gay y están en una fiesta acompañados, ni me saluden porque los voy a ignorar. Eso del más buena gente del mundo se acabó. Prefiero quedar como el malo”, concluyó.

Captan a Yéferson Cossio en el aeropuerto junto a su ex, Jenn Muriel

Yeferson Cossio y Jenn Muriel siguen en boca de los colombianos tras el anuncio de su separación y luego de hacerse viral la evidencia en la que se vio involucrado a Cossio con Aida Victoria Merlano. Hoy se filtró en redes sociales un video en el que se les ve juntos.

En el Instagram de Rastreando Famosos publicaron un video en que, al parecer, un seguidor los registró juntos en un aeropuerto. En este sentido, se presume que Cossio y Muriel emprendieron un viaje que podría anunciar su reconciliación.

Ante esto, entre los internautas surgen más dudas, ya que en las historias de Instagram de cada uno se les ve separados y haciendo actividades diferentes. No obstante, esto tampoco significa que sea verídico, teniendo en cuenta que en esta red social se puede subir contenido pregrabado, siendo esta una posible estrategia para distraer a quienes están detrás de su relación.

Otra de las inquietudes que surgen en torno a esta pareja es sobre un tercero, pues en días pasados se vio a Aida Victoria Merlano junto a Jefferson Cossio, en Bucaramanga.

También han circulado fotos de él junto a su exnovia en México.